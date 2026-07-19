Por Diego Castillo - Secretario de Redacción DIARIO DE CUYO

Entre tantas repeticiones de goles, reels de jugadas increíbles, resúmenes de partidos con música épica y declaraciones de superestrellas del fútbol, de golpe aparece, sin algoritmo que lo justifique, el primer tráiler recientemente lanzado de "I Play Rocky". Ahí freno el escroleo. ¿Por qué las redes me están mostrando esto? ¿Qué tiene que ver una producción de cine anunciada para noviembre próximo con la euforia previa a la final del Mundial que se disputará esta tarde en Nueva York? Hago un ejercicio de memoria, repaso apenas por encima toda la saga del boxeador que creó Stallone, y me cae la ficha: ¡Messi es Rocky! ¡La Scaloneta es Rocky! ¡Argentina es Rocky! Yes people, we play Rocky.

Cuando Sylvester Stallone tenía 29 años sentía que ya no tenía horizonte. Con los bolsillos llenos de pelusas, rebotaba de no en no como actor, le cerraban decenas de puertas por la parálisis parcial de su rostro y su dicción complicada. Entonces, en lugar de dejarse aplastar por el desánimo, escribió en tres días y medio el guión de una película y salió a buscar plata y pantalla. Lo que siguió es historia conocida. Rocky, el film en cuestión lanzado en 1976, aparentemente contaba la vida de un boxeador, pero en el fondo ponía en el ring la moral y la épica del ser humano versus la adversidad y el leviatán del fracaso.

Por supuesto, era la propia historia de este actor golpeado la que latía en esas 115 páginas vivas. Un tipo que apenas si tenía dónde dormir con su familia pero que creía tenazmente en la dignidad. Sly se empecinó ante la maraña de productores y realizadores que visitaba. Él, aseguraba, iba a ser el protagonista de esa película. Pero en Hollywood nadie daba dos pesos por él y su cara torcida, aunque reconocían que su guión era un diamante. Le ofrecieron demasiada plata por los derechos y para que desistiera de protagonizar el film. Llegó a rechazar hasta un millón de dólares, dice el mito, a fin de mantenerse en su convicción de "ser" Rocky en la pantalla, pese a que hacía poco había tenido que aceptar doscientos dólares por aparecer en una peli porno soft para tener algo para poner en la heladera.

Volvamos entonces al escroleo. Entre Messi y Messi, me aparece un anuncio de la Amazon MGM Studios que muestra íntegro el primer recorte de I Play Rocky, la biopic sobre el actor nacido en los rincones marginales neoyorquinos. A esta nueva producción la dirige Peter Farrelly y la protagoniza Anthony Ippolito, un actor neoyorquino de 26 años que estaba tan empecinado en interpretar a Stallone en este proyecto, que grabó en su casa videos haciendo de Rocky a la perfección y bombardeó a los encargados de casting, decidido a pelear hasta el último round por el papel.