Las nevadas renuevan la esperanza de un futuro hídrico más seguro

Las recientes nevadas registradas en la cordillera sanjuanina han devuelto una cuota de optimismo a una provincia que desde hace más de una década convive con una de las crisis hídricas más severas de su historia. Después de varios inviernos con precipitaciones insuficientes y de un comienzo de temporada que apenas dejó mantos de nieve de escasa consistencia, la primera acumulación significativa del presente invierno abre una expectativa alentadora sobre la posibilidad de mejorar la disponibilidad de agua para el próximo ciclo agrícola y para el abastecimiento de toda la población.

No obstante, el entusiasmo debe estar acompañado por la prudencia. Las autoridades de la Secretaría de Recursos Hídricos han sido claras al advertir que todavía resulta prematuro afirmar que el escenario de sequía ha comenzado a revertirse. La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que una nevada importante, por sí sola, no alcanza para modificar una tendencia climática que ha reducido de manera sostenida los aportes de agua provenientes de la cordillera.

Las primeras precipitaciones del invierno dejaron entre 10 y 30 centímetros de nieve, aunque con una densidad muy baja. Esa condición favoreció la sublimación, es decir, la pérdida directa del hielo hacia la atmósfera antes de transformarse en agua. Las nevadas ocurridas en los últimos días, en cambio, presentan características diferentes, con una acumulación efectiva que constituye el primer indicador verdaderamente favorable de la temporada.

Precisamente por la importancia de este fenómeno, el Gobierno provincial ha decidido recurrir a herramientas tecnológicas de última generación para determinar con precisión cuál será el aporte real de estas precipitaciones. Imágenes satelitales, sistemas de teledetección, vuelos de reconocimiento e inteligencia artificial desarrollada conjuntamente con la Universidad Nacional de San Juan permitirán calcular el equivalente entre la nieve acumulada y el volumen de agua que efectivamente llegará a los ríos durante el deshielo. Se trata de un avance significativo que fortalece la planificación hídrica y reduce el margen de error en las proyecciones.

A ello se suma otro elemento esperanzador. Los especialistas consideran que el invierno todavía podría ofrecer dos o tres nevadas adicionales durante agosto y septiembre, debido al retraso que experimentó este año el régimen de precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño. Esa circunstancia también obligó a postergar algunos días la elaboración del pronóstico hídrico anual, a fin de disponer de mediciones más precisas cuando se alcance el máximo nivel de acumulación de nieve.