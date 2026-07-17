Rescatar la memoria de San Juan y su identidad

La preservación de la historia constituye una de las responsabilidades más importantes de toda sociedad que aspira a construir un futuro sólido. Un pueblo que desconoce sus raíces termina debilitando su identidad y perdiendo el sentido de pertenencia que permite comprender el presente y proyectar el porvenir. En una época caracterizada por la inmediatez y el predominio de lo efímero, resulta indispensable recuperar el valor de los hechos, los lugares y las figuras que forjaron el destino de San Juan.

El historiador británico Eric Hobsbawm advertía que la destrucción del pasado histórico es "uno de los fenómenos más característicos y extraños de esta época", al señalar que las nuevas generaciones crecen en una suerte de presente permanente, sin relación orgánica con el tiempo que las precedió. Esa reflexión adquiere plena vigencia cuando se observa cómo numerosos episodios y protagonistas de la historia sanjuanina permanecen escasamente difundidos o, peor aún, relegados al olvido pese a su trascendencia.

Uno de esos casos es el del general Nazario Benavídez, el denominado "caudillo manso", cuya figura representa uno de los capítulos más relevantes de la organización política y social de la provincia durante el siglo XIX. Su legado ha sido ampliamente documentado gracias al valioso trabajo realizado por el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Sin embargo, ese reconocimiento académico no ha encontrado un correlato en el espacio público. Resulta difícil comprender que, en una ciudad conocida precisamente por la abundancia de monumentos y esculturas, Benavídez continúe sin el busto o monumento que merece.

Más llamativo aún es que exista una ordenanza municipal, aprobada en 2022 por el Concejo Deliberante de la Capital, que dispone la realización de intervenciones urbanas para homenajear al prócer provincial y que, pese al tiempo transcurrido, nunca haya sido ejecutada. La historia no puede quedar reducida al texto de una norma cuando existen posibilidades concretas de transformarla en patrimonio visible para la comunidad.

Una situación similar ocurrió en Chimbas con el histórico Paso Camargo. En 2009, alumnos del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Andacollo impulsaron un proyecto para declarar de interés departamental ese sitio, por donde pasaron las tropas del general Mariano Acha rumbo a la decisiva batalla de Angaco de 1841. La iniciativa fue aprobada mediante ordenanza municipal, pero tampoco llegó a concretarse.