Federalismo de papel: Autonomía provincial vs. Centralismo

El federalismo argentino nació como respuesta a una tensión histórica: la disputa entre Buenos Aires y las provincias por el poder político y económico. La Constitución de 1853 buscó equilibrar esa relación otorgando autonomía a las provincias, pero en la práctica el centralismo porteño nunca dejó de imponerse. Hoy, más de 170 años después, el debate sigue vigente y se profundiza en un contexto de crisis económica y política que expone las fragilidades de nuestro sistema institucional.

La clave de esa tensión está en la famosa coparticipación federal de impuestos, que explicado en criollo, es el mecanismo por el cual la Nación recauda la mayoría de los tributos y luego distribuye una parte de ellos entre las provincias. En teoría, busca garantizar equidad territorial; en la práctica, se ha convertido en un instrumento de dependencia política y económica, ya que muchas provincias dependen de esos giros para sostener su presupuesto, lo que las obliga a negociar permanentemente con el gobierno central.

El federalismo argentino es, a criterio de este autor, un federalismo "de papel". Las provincias conservan formalmente su autonomía, pero dependen en gran medida de los recursos que distribuye la Nación. En lugar de fortalecer la autonomía, la coparticipación perpetúa la dependencia.

La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 2, ordena la sanción de una ley de coparticipación que establezca criterios objetivos y transparentes para repartir los recursos entre Nación y provincias. Sin embargo, esa norma nunca se dictó en los términos previstos por la reforma de 1994. En consecuencia, el país sigue funcionando con un régimen transitorio de 1988, prorrogado y modificado discrecionalmente, lo que profundiza la dependencia de las provincias y convierte al federalismo en una promesa incumplida.

El federalismo argentino es un federalismo "de papel". Las provincias conservan formalmente su autonomía, pero dependen en gran medida de los recursos que distribuye la Nación. En lugar de fortalecer la autonomía, la coparticipación perpetúa la dependencia. El federalismo argentino es un federalismo "de papel". Las provincias conservan formalmente su autonomía, pero dependen en gran medida de los recursos que distribuye la Nación. En lugar de fortalecer la autonomía, la coparticipación perpetúa la dependencia.

Ahora bien, desde el plano económico, el problema se agrava. Provincias ricas en recursos naturales, como las del NOA y la Patagonia, denuncian que Nación se apropia de la renta del litio, el petróleo y el gas, mientras ellas reciben apenas una fracción. En el aspecto político, la judicialización del federalismo es otro síntoma de la crisis. Cada vez más provincias recurren a la Corte Suprema para defender su autonomía frente a decisiones del Ejecutivo nacional. La Corte se convierte en árbitro de disputas que deberían resolverse en el plano político, lo que revela la incapacidad del sistema federal para funcionar de manera equilibrada.

Este centralismo también se refleja en la obra pública. Gobernadores denuncian que Nación frena proyectos relativos a rutas, energía y agua como herramienta de presión política. Las provincias más alejadas del centro del país sufren una doble marginación: por distancia geográfica y por dependencia económica. El resultado es un federalismo desigual, donde algunas jurisdicciones avanzan y otras quedan relegadas.

La crisis del federalismo argentino no es solo institucional, sino cultural. Existe una concepción arraigada de que el poder "real" está en Buenos Aires y que las provincias son meras administradoras de recursos que les llegan desde la Nación. Un verdadero federalismo debería reconocer la enorme diversidad del país y permitir que cada provincia decida sobre su destino, sin depender de la discrecionalidad de un gobierno central, el que puede o no coincidir en su ideología política.

En definitiva, se atraviesa una crisis estructural en ese sentido. Las provincias reclaman autonomía, pero el poder económico y político sigue concentrado en Nación. El federalismo argentino sigue siendo un ideal constitucional que nunca se materializó: una promesa escrita en 1853, reformulada en 1994, pero aún pendiente de convertirse en realidad.