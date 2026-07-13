La madurescencia, esa rebelión contra el otoño biológico

Por Rubén Valle - Periodista

Hubo un tiempo en que cumplir cincuenta años equivalía a ingresar en una antesala silenciosa, un territorio de luces bajas donde el destino principal era el repliegue y la espera pasiva de la ansiada jubilación; algo así como un otoño biológico e institucional. Pero la demografía y una terca resistencia vital acaban de demoler ese viejo libreto. Hoy asistimos al nacimiento de la "madurescencia", un término tan novedoso como incómodo para los nostálgicos y que sirve para entender ese puente crucial que va de los 45 a los 65 años, año más, año menos.

Si la adolescencia nos hacía transitar de la infancia hacia la adultez, la madurescencia funciona como un espejo a la inversa. Es la emancipación de la productividad de lunes a lunes, del encaje social obligatorio y de la crianza intensa. Según los gerontólogos, no representa una crisis de la mediana edad, sino una crisis de sentido. Al expandirse la expectativa de vida, el balance ya no se plantea en pasado con un "¿qué hice?", sino que mira hacia el futuro preguntándose "¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda?".

Si la adolescencia nos hacía transitar de la infancia hacia la adultez, la madurescencia funciona como un espejo a la inversa. Es la emancipación de la productividad de lunes a lunes, del encaje social obligatorio y de la crianza intensa. Si la adolescencia nos hacía transitar de la infancia hacia la adultez, la madurescencia funciona como un espejo a la inversa. Es la emancipación de la productividad de lunes a lunes, del encaje social obligatorio y de la crianza intensa.

Esta mutación se observa con total claridad en el mapa laboral. En él, el motor ya no es el estatus ni la urgencia económica, sino la trascendencia. El madurescente sabe, sin duda, lo que no quiere, y por eso decide jugar bajo sus propias reglas. Lo vemos en el financista que cambia el estrés de una multinacional para dedicarse a la docencia, o en la abogada que desempolva una vieja pasión por el paisajismo o la literatura, uniendo su destreza previa con un nuevo oficio creativo. Este fenómeno subvierte también las reglas del consumo y del ocio, sectores que insisten en tratarnos como actores secundarios cuando, en realidad, estamos listos para encarnar quien te dice el mejor papel de nuestras vidas.