CANME: una empresa pública que evoluciona para fortalecer la salud de los sanjuaninos

CANME nació con una misión clara: poner el conocimiento científico, la innovación y la producción pública al servicio de la salud de los sanjuaninos. Ese espíritu fundacional sigue intacto. Lo que hoy estamos transitando no es una pérdida de identidad, sino una evolución necesaria, responsable y estratégica para ampliar el aporte de la empresa al sistema de salud pública de la provincia. A partir de ahora nuestras siglas responden a Centro para el Abastecimiento y Nodo de Medicamentos del Estado de San Juan.

En esta nueva etapa, CANME avanza en una reestructuración orientada a reducir progresivamente el peso de la actividad agrícola y fortalecer el desarrollo del Laboratorio de Producción. Esta decisión responde a una mirada de futuro: consolidar una empresa pública con mayor capacidad de generar soluciones sanitarias, no solamente a partir de productos derivados del cannabis medicinal, sino también mediante el desarrollo de otros productos medicinales que puedan incorporarse a hospitales, centros de salud y programas públicos de atención.

El objetivo es claro: aportar al sistema sanitario provincial productos seguros, trazables y de calidad, que permitan mejorar el acceso de los pacientes y, al mismo tiempo, generar un ahorro significativo en las inversiones que realiza la Provincia en materia de salud. Producir desde el Estado, con estándares de calidad y con una planificación articulada con las necesidades sanitarias reales, es también una forma concreta de cuidar los recursos públicos.

La experiencia acumulada, el trabajo de nuestros equipos técnicos y profesionales, la articulación con el sistema sanitario y el respaldo de la Provincia nos permiten proyectar una empresa más eficiente, más sustentable y más integrada a las políticas públicas de salud. La experiencia acumulada, el trabajo de nuestros equipos técnicos y profesionales, la articulación con el sistema sanitario y el respaldo de la Provincia nos permiten proyectar una empresa más eficiente, más sustentable y más integrada a las políticas públicas de salud.

Para acompañar este proceso, la empresa realizó las modificaciones estatutarias correspondientes, adecuando su marco institucional a esta nueva proyección. CANME cambia y se amplía, pero no abandona su ADN. Por el contrario, lo profundiza: seguimos siendo una empresa sanjuanina, pública, científica y comprometida con la salud, pero ahora con una visión más amplia y con mayores posibilidades de respuesta.

En este camino, CANME viene realizando además, una dispensa gratuita al Ministerio de Salud de la Provincia, destinada a la entrega mensual a pacientes inscriptos en el Registro de Epilepsia Refractaria de la División Farmacia. Esta política pública, sostenida en el tiempo, ha permitido acompañar a familias sanjuaninas que requieren este tratamiento, con una demanda que ha ido en aumento durante los últimos meses. Se trata de una muestra concreta del sentido social de la empresa: producir con calidad, pero también con responsabilidad sanitaria y compromiso humano.

Este nuevo rumbo se apoya también en una trayectoria de gestión que nos permite mirar hacia adelante con bases sólidas. Uno de los hitos más importantes ha sido la salida a la venta en todas las farmacias de la provincia de nuestro producto CANME Cannabidiol CBD 10 ml, un logro que marca un antes y un después en el acceso de la comunidad a un producto desarrollado con calidad, control y respaldo local. A ello se suma la próxima disponibilidad de su presentación de 30 ml, que permitirá ampliar las alternativas de dispensa y acompañar mejor las necesidades de los pacientes.

La experiencia acumulada, el trabajo de nuestros equipos técnicos y profesionales, la articulación con el sistema sanitario y el respaldo de la Provincia nos permiten proyectar una empresa más eficiente, más sustentable y más integrada a las políticas públicas de salud.

Hoy iniciamos una etapa de consolidación y crecimiento. Una etapa que reconoce lo realizado, pero que también se anima a transformar lo necesario para estar a la altura de los nuevos desafíos. Porque cuando una empresa pública evoluciona con responsabilidad, planificación y compromiso social, no solo fortalece su presente: también construye futuro.