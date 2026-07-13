Una mayor conectividad aérea para acompañar el crecimiento provincial

La recuperación de la conectividad aérea constituye una necesidad estratégica para San Juan y un requisito indispensable para sostener el crecimiento que la provincia viene experimentando en distintas actividades productivas. En un contexto en el que el turismo, la minería, el comercio, la industria y los servicios demandan una comunicación cada vez más dinámica con los principales centros del país, toda incorporación de frecuencias aéreas representa un avance que trasciende el interés del sector del transporte para convertirse en un beneficio de alcance general.

La confirmación de que la empresa JetSMART comenzará a operar desde el próximo 19 de noviembre una ruta directa entre San Juan y el Aeroparque Jorge Newbery, con cinco frecuencias semanales, constituye una respuesta concreta a un problema que desde hace meses afecta a cientos de sanjuaninos. La reducción de vuelos ocasionada por las dificultades operativas de Flybondi provocó una sensible disminución de la oferta disponible, situación que terminó repercutiendo tanto en la disponibilidad de pasajes como en el costo de los viajes hacia la Capital Federal.

La conectividad aérea no puede analizarse únicamente desde la óptica del transporte de pasajeros. Su incidencia alcanza al conjunto de la economía provincial. Una provincia que procura atraer inversiones, ampliar su actividad turística, consolidar su perfil exportador y fortalecer sus vínculos comerciales necesita disponer de servicios de transporte acordes con esas expectativas. La posibilidad de llegar o salir de San Juan con mayor frecuencia y a valores competitivos constituye un factor que influye directamente en las decisiones empresariales y en el movimiento de visitantes.

Durante los últimos meses no fueron pocos los sanjuaninos que se vieron obligados a trasladarse hasta Mendoza para encontrar vuelos disponibles o tarifas más accesibles. Esa realidad significó mayores costos, pérdida de tiempo y una evidente desventaja para una provincia que aspira a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro del escenario económico nacional. También implicó resignar movimiento de pasajeros y actividad comercial en torno al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, infraestructura que debe ser plenamente aprovechada.

En ese sentido, resulta acertada la gestión realizada por el Gobierno provincial para promover el desembarco de una nueva empresa aérea. La incorporación de cinco frecuencias semanales contribuirá a ampliar la oferta existente y favorecerá una competencia que, previsiblemente, redundará en mejores condiciones para los usuarios. La experiencia demuestra que cuando existen mayores alternativas de transporte también se generan beneficios para quienes necesitan viajar con frecuencia por razones laborales, profesionales, académicas, sanitarias o familiares.