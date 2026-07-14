La región de Oriente Medio, al borde de una escalada sin retorno

La reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán vuelve a instalar al mundo frente a uno de los escenarios más delicados de los últimos años. El fracaso de la tregua provisional, la intensificación de los ataques militares y la creciente disputa por el control del estrecho de Ormuz configuran un panorama que excede el enfrentamiento entre dos naciones para convertirse en una amenaza concreta para la estabilidad internacional y la economía global.

Los bombardeos estadounidenses sobre objetivos militares iraníes, seguidos por la respuesta de Teherán mediante ataques contra instalaciones norteamericanas emplazadas en Baréin y Kuwait, confirman que el conflicto ha ingresado en una fase de mayor peligrosidad. Aunque Washington aceptó mantener abiertos los contactos diplomáticos solicitados por Irán, la continuidad de las operaciones militares revela una contradicción que resulta inquietante: se negocia mientras se combate, con la expectativa de llegar a una mesa de diálogo desde posiciones de mayor fortaleza.

La historia demuestra, sin embargo, que esta modalidad de presión suele derivar en situaciones difíciles de controlar. Cada ofensiva incrementa el riesgo de errores de cálculo, de respuestas desproporcionadas y de la incorporación de nuevos protagonistas a un conflicto que ya involucra intereses estratégicos de toda la región. La eventual participación directa de Israel o de otros países del Golfo Pérsico podría transformar una disputa bilateral en una guerra de consecuencias imprevisibles.

Especial preocupación merece la situación del estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial. Por ese corredor marítimo circula una parte sustancial del petróleo y del gas natural licuado que abastecen a las principales economías del planeta. La decisión iraní de establecer un mayor control sobre la navegación y los ataques registrados contra embarcaciones comerciales ya provocaron modificaciones en las rutas marítimas y renovaron la incertidumbre sobre el abastecimiento energético. Los mercados reaccionan con rapidez ante cualquier amenaza sobre ese paso estratégico, trasladando la inestabilidad a los precios internacionales y afectando el normal desenvolvimiento de la actividad económica.

Las consecuencias de este conflicto no se limitan a Oriente Medio. En un mundo profundamente interdependiente, cualquier alteración en el suministro energético repercute sobre la inflación, los costos de producción, el transporte y el comercio internacional. Países alejados del escenario bélico también terminan padeciendo sus efectos mediante mayores dificultades económicas y un clima general de incertidumbre.