Aquel día en que San Juan se vistió de Azul

Hay fechas que no se miden por los años que pasan, sino por la huella que dejan. Días que permanecen intactos en la memoria de un pueblo, porque fueron capaces de cambiar la historia.

Cuando Atlético Unión de Villa Krause cruzó las puertas del Torneo Nacional B, no fue solamente un logro deportivo. Fue el sueño de generaciones enteras hecho realidad. Fue el esfuerzo de dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos e hinchas que demostraron que desde el corazón de Rawson también se podía competir entre los grandes del ascenso argentino.

Los años pasaron. Cambiaron los protagonistas, los campeonatos y las generaciones. Pero hay gestas que el tiempo no consigue borrar. Porque forman parte de la identidad de un club. Los años pasaron. Cambiaron los protagonistas, los campeonatos y las generaciones. Pero hay gestas que el tiempo no consigue borrar. Porque forman parte de la identidad de un club.

Aquel equipo no solo defendió una camiseta azul. Defendió el orgullo de toda una provincia. Se convirtió en el primer club sanjuanino en representar a San Juan en la segunda categoría del fútbol argentino, abriendo un camino que hasta entonces parecía imposible y demostrando que el fútbol del interior también tenía voz, historia y pasión.

Cada viaje, cada partido y cada vez que Unión salió a la cancha, llevaba consigo el nombre de Villa Krause y de todo San Juan. Era mucho más que once jugadores: era una provincia entera sintiéndose representada.

Los años pasaron. Cambiaron los protagonistas, los campeonatos y las generaciones. Pero hay gestas que el tiempo no consigue borrar. Porque forman parte de la identidad de un club.

El hincha de Unión sabe que esa historia no pertenece solamente a los libros ni a las viejas fotografías. Vive en cada bandera que flamea en el 12 de Octubre, en cada abuelo que se la cuenta a sus nietos, en cada camiseta azul que se luce con orgullo y en cada niño que sueña con defender estos colores.

Recordar aquella hazaña es reconocer a quienes hicieron posible que Unión escribiera una de las páginas más importantes del deporte sanjuanino. Es agradecer a quienes se animaron a soñar cuando pocos creían que era posible.

Porque hay logros que se celebran… y otros que construyen identidad.

Y aquel día, el Azul de Rawson no solo ganó un lugar en una categoría del fútbol argentino. Ganó un lugar eterno en la historia de San Juan.

Que el paso del tiempo nunca apague la memoria de aquella gesta. Porque mientras exista un corazón azul latiendo en Villa Krause, esa historia seguirá viva.

¡Honor eterno a aquel equipo Azul! ¡Orgullo de Villa Krause, orgullo de San Juan!