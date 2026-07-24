En el antiguo Senado romano se conferían los títulos oficiales de la antigua República de Roma. Entre ellos figuraba el título honorífico de Pater Patriae ("Padre de la Patria", en latín), que podía otorgarse a sus ciudadanos más ilustres.

Los padres fundadores de la Nación Argentina, por sus valores, ideas reformistas y acciones, forjaron la Nación que hoy tenemos. Entre muchos que podrían integrar esa lista, hay diez figuras que fueron pilares fundamentales en la construcción del país.

El Libertador, el Santo de la Espada y Padre de la Patria fue un militar y político argentino, conocido como libertador de la Argentina, Chile y Perú, y uno de los principales artífices de la emancipación sudamericana junto a Simón Bolívar.

En abril de 1784, cuando tenía 6 años, llegó con su familia a la ciudad española de Cádiz —previa estadía en Buenos Aires— y luego se radicó en Málaga. Comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga. Ingresó al Ejército español e hizo su carrera militar en el Regimiento de Murcia. Combatió en el norte de África y luego contra la dominación napoleónica de España, participando en las batallas de Bailén y La Albuera.

En 1812, con 34 años y el grado de teniente coronel, regresó a Buenos Aires, tras una escala en Londres, para ponerse al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se le encomendó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, que tuvo su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo.

Más tarde asumió la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo de Manuel Belgrano, donde concibió su plan continental. Nombrado gobernador de Cuyo, organizó el Ejército de los Andes, cruzó la cordillera y lideró la emancipación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú. Posteriormente, utilizando una flota organizada y financiada por Chile, declaró la independencia del Perú en 1821.

Finalizó su carrera militar tras la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, en 1822, cuando le cedió el protagonismo de la campaña libertadora.

2. Manuel Belgrano (1770-1820)

Considerado "el varón más justo y virtuoso de la República" y Padre de la Enseña Patria, fue abogado, economista, periodista, político, militar y diplomático.

Participó en las Invasiones Inglesas, promovió la Revolución de Mayo e integró la Primera Junta. Encabezó la expedición al Paraguay y luego fue uno de los conductores de la campaña a la Banda Oriental.

Fue el creador de la bandera nacional, izada por primera vez en Rosario el 27 de febrero de 1812 y adoptada oficialmente por el Congreso de Tucumán en 1816.

Como jefe del Ejército del Norte encabezó el Éxodo Jujeño y obtuvo las decisivas victorias de Tucumán y Salta. Más tarde sufrió las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, que motivaron su reemplazo por San Martín.

También tuvo una destacada participación en el Congreso de Tucumán, impulsando la declaración de la Independencia y retomando luego el mando del Ejército del Norte.

3. Cornelio Saavedra (1759-1829)

Padre del Regimiento de Patricios y primer presidente del Gobierno Patrio. Fue comerciante, miembro del Cabildo y estadista rioplatense. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas y tuvo un papel decisivo en la Revolución de Mayo.

Fue el primer presidente de la Primera Junta y luego de la Junta Grande. Más tarde fue designado jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú, aunque durante su ausencia fue desplazado del poder por el Primer Triunvirato.

4. Martín Miguel de Güemes (1785-1821)

Caudillo de la Guerra Gaucha, mártir de la emancipación y considerado el Padre de la Patria en el Norte. Fue gobernador de Salta y organizó una estrategia de guerrillas con milicias gauchas que logró contener seis invasiones realistas, permitiendo a San Martín concretar el Cruce de los Andes. Es uno de los máximos próceres argentinos y cuenta con un feriado nacional en su homenaje.

5. Juan Martín de Pueyrredón (1777-1850)

Director Supremo de las Provincias Unidas y uno de los grandes impulsores de la Independencia. Su gobierno resultó decisivo para apoyar el plan sanmartiniano, aportando recursos para la organización del Ejército de los Andes. Bartolomé Mitre lo describió como un hombre prudente, inteligente, de gran sentido político y capaz de afrontar las difíciles circunstancias de su tiempo.

6. Guillermo Brown (1777-1857)

Padre de la Armada Argentina. Nacido en Irlanda como William Brown, fue el principal conductor de las fuerzas navales patriotas durante la Guerra de la Independencia y posteriormente participó en la Guerra del Brasil y la Guerra Grande.

7. Juan Manuel de Rosas (1793-1877)

Restaurador de las Leyes y figura central de la Confederación Argentina. Fue gobernador de Buenos Aires con la suma del poder público y condujo las relaciones exteriores de la Confederación hasta su derrota en la batalla de Caseros.

8. Bartolomé Mitre (1821-1906)

Político, militar, historiador y periodista, fue el primer presidente de la Argentina unificada entre 1862 y 1868. Durante su mandato impulsó la organización nacional, fortaleció el Ejército, creó la Corte Suprema y fundó el diario La Nación. También fue autor de importantes obras históricas sobre Belgrano y San Martín.

9. Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888)

Político, escritor, docente, periodista y estadista. Fue gobernador de San Juan, presidente de la Nación, senador y ministro del Interior. Es considerado el gran impulsor de la educación pública argentina y es recordado como "el padre del aula".

10. Nicolás Avellaneda (1837-1885)

Abogado, periodista, político y estadista. Fue ministro de Justicia e Instrucción Pública, senador nacional y presidente de la Nación entre 1874 y 1880. Durante su gobierno continuó el proceso de organización institucional del país y fortaleció el sistema educativo y administrativo.

Conclusión

Ellos fueron algunos de los principales líderes militares, políticos y estadistas que participaron en la emancipación y en la consolidación de la República Argentina.

Los Padres Fundadores son los hombres que crearon las bases del Estado y contribuyeron a forjar la Nación. Si bien hubo muchas otras figuras que participaron de ese proceso histórico, gran parte de la historiografía considera a estos diez como protagonistas fundamentales.