La confianza es la base del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

La decisión del Gobierno nacional de impulsar un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal orientado a incorporar al sistema financiero parte de los ahorros que los argentinos conservan fuera del circuito formal constituye una iniciativa de indudable trascendencia económica. Más allá de las diferencias que pueda suscitar la propuesta, el debate vuelve a poner en primer plano una realidad persistente: la profunda desconfianza que durante décadas ha llevado a millones de ciudadanos a mantener sus recursos al margen de las instituciones financieras.

El proyecto, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, procura introducir modificaciones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025. Según lo anunciado, no se trata de un nuevo blanqueo de capitales, sino de una flexibilización del régimen ya existente, al que adhirieron alrededor de 330.000 contribuyentes, eliminando restricciones patrimoniales y de ingresos que limitaban su alcance.

La magnitud del desafío queda reflejada en las cifras difundidas por el Banco Central. Mientras los depósitos en dólares rondan los 40.000 millones, se estima que cerca de 170.000 millones permanecen fuera del sistema bancario. Se trata de un volumen de recursos capaz de transformarse en un poderoso motor para la inversión productiva, la financiación de pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de obras de infraestructura, siempre que existan las condiciones necesarias para generar confianza entre los potenciales inversores.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa consiste en mantener el denominado "tapón fiscal", que limita la posibilidad de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero cuestione el origen de los fondos incorporados al régimen, trasladando a ese organismo la carga de demostrar eventuales inconsistencias. Asimismo, la habilitación de operaciones inmobiliarias con pagos en efectivo busca facilitar la incorporación de capitales hoy inmovilizados al circuito económico formal. Sin embargo, el verdadero éxito de la propuesta dependerá menos de la amplitud de sus beneficios que de la credibilidad que logre transmitir.