AMUPRI, una institución que celebra la amistad

Hace 26 años, con la promulgación de la Ley 6801 sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, surgió la Asociación de Museos Privados de San Juan (AMUPRI). Aquel hito normativo permitió ordenar el panorama cultural y sirvió como catalizador para unir a coleccionistas de toda la provincia, dando lugar a la creación de 18 museos distribuidos en los distintos departamentos sanjuaninos.

Detrás de cada vitrina, de cada pieza rescatada y de cada sala abierta al público, estuvo la impronta única de hombres y mujeres impulsados por la generosidad, el empeño, la solidaridad y un amor incondicional por la historia de San Juan.

En este recorrido de más de dos décadas, muchos de aquellos pioneros han partido, dejando una huella imborrable: Ricardo Prieto, Amín Raed, Domingo Castro, Beorchia Nigris, Buscemi, Renzo Herrera, Susy Rodrígo, Mario Leonardi, Enzo Manzini, Abenamar Rodrigo y su esposa Marina de Rodrigo. Aunque ya no están físicamente, dejaron encendida en la comunidad una llama que continúa inspirando la preservación del pasado, aun en los tiempos más hostiles.

AMUPRI nació a la par de una ley transformadora que marcó el destino de ésta institución. Aquel hito normativo permitió ordenar el panorama cultural y sirvió como catalizador para unir a coleccionistas de toda la provincia AMUPRI nació a la par de una ley transformadora que marcó el destino de ésta institución. Aquel hito normativo permitió ordenar el panorama cultural y sirvió como catalizador para unir a coleccionistas de toda la provincia

En el marco del Día del Amigo, conmemorado el pasado lunes, los integrantes de AMUPRI volvieron a reunirse para celebrar las bases sobre las cuales se erigió la institución: una amistad verdadera, altruista y visionaria. Entre anécdotas que revivieron los perfiles de sus fundadores, brindis y pastel, los presentes renovaron su compromiso de seguir trabajando por la memoria colectiva sanjuanina.

Un paso histórico para la cultura sanjuanina

Este aniversario coincide con una excelente noticia para el sector: tras haber sido sancionada en noviembre del año 2025, la nueva Ley de Museos ya fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 5 de junio de 2026. Esto significa que la norma ya se encuentra vigente y es plenamente aplicable —restando únicamente su posterior reglamentación ejecutiva—.

Para los museos de la provincia, este hito representa un camino mucho más allanado en su labor cotidiana, otorgándoles un respaldo institucional sólido y la seguridad legal necesaria para cumplir con el valioso mandato de custodiar, investigar y difundir el acervo cultural de todos los sanjuaninos.