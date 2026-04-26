Escuelas frente al fenómeno de la violencia

La violencia escolar ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una preocupación cada vez más visible dentro de la comunidad educativa. Situaciones de acoso, agresiones entre estudiantes o conflictos que escalan rápidamente dentro y fuera del aula obligan a repensar el rol de la escuela en la formación de vínculos saludables. Frente a esta realidad, las recientes jornadas institucionales impulsadas por el Ministerio de Educación constituyen un paso necesario para poner el tema en el centro de la agenda educativa.

El jueves último, las escuelas primarias y de educación especial desarrollaron actividades específicas destinadas a prevenir la violencia en el ámbito escolar. Posteriormente, la propuesta se replicó en el nivel secundario. Las jornadas se realizaron en el marco de la iniciativa "Escuelas sin violencia", coordinada por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, y tuvieron como eje el abordaje pedagógico de situaciones vinculadas con la convivencia.

La propuesta no se limitó a un discurso abstracto sobre el respeto o la tolerancia. Por el contrario, buscó intervenir directamente en la dinámica del aula, generando instancias concretas de reflexión y participación. Hubo lectura y análisis guiado de situaciones problemáticas vinculadas al acoso escolar, lo que permitió identificar conductas y comprender sus consecuencias. También se habilitaron espacios de diálogo en los que los estudiantes pudieron compartir experiencias, expresar preocupaciones y proponer ideas para mejorar la convivencia.

Uno de los aspectos más valiosos de la jornada fue la construcción o revisión de acuerdos de convivencia con la participación activa de los propios cursos. Este ejercicio no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también permite que las normas de respeto y convivencia surjan de un proceso colectivo, algo fundamental para que realmente se cumplan.

La iniciativa incluyó además actividades de reflexión sobre el uso de las redes sociales, un terreno donde muchas veces se traslada el conflicto escolar bajo la forma de ciberacoso o exposición digital. En un contexto donde la vida de los adolescentes se desarrolla cada vez más en entornos virtuales, abordar estas problemáticas dentro de la escuela resulta indispensable.

Las intervenciones grupales con dinámicas participativas orientadas a fortalecer la empatía y el respeto por el otro completaron una jornada que buscó ir más allá de la teoría. La escuela, en este sentido, se posiciona como un espacio de cuidado, escucha y formación integral.

Estas acciones se inscriben además en el marco de la Ley Nacional de Educación 26.206 y de la Ley 26.892, que promueven la convivencia democrática y el abordaje de la conflictividad social en las escuelas. Sin embargo, más allá de las normas, el desafío real está en transformar estos principios en prácticas cotidianas.

La violencia escolar no se resuelve con una jornada aislada, pero iniciativas como esta marcan el camino. Cuando la educación decide actuar, escuchar y formar en valores, la escuela vuelve a convertirse en uno de los pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y respetuosa.