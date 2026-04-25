El insólito cese de la actividad periodística en la Casa Rosada

Alfredo Leuco, con DIARIO DE CUYO: la reconexión con el judaísmo, los pros y contras del Gobierno de Milei y un "vale la pena" al periodismo

La decisión del Gobierno de suspender todas las acreditaciones de periodistas para ingresar a la Casa Rosada constituye un hecho inédito en más de cuatro décadas de democracia argentina. La medida, adoptada con carácter preventivo ante la sospecha de un posible caso de espionaje ilegal denunciado por la Casa Militar contra un programa de televisión, ha provocado una inmediata reacción de rechazo por parte de organizaciones periodísticas y especialistas en libertad de expresión.

La determinación implicó dejar sin efecto la prórroga de las acreditaciones vigentes, lo que en la práctica significa impedir el ingreso de los cronistas y reporteros gráficos que habitualmente cubren la actividad cotidiana del Poder Ejecutivo. Desde el Gobierno se aclaró que la restricción responde a razones de seguridad institucional y que, por el momento, no existe un plazo estimado para revertirla. Esa indefinición es precisamente uno de los factores que más inquietud genera en el ámbito periodístico.

La Casa Rosada no es únicamente el despacho del Presidente. Es también uno de los espacios centrales de la vida política del país, donde se toman decisiones, se realizan anuncios y se desarrollan reuniones que impactan en la economía, la política exterior y la vida institucional. En momentos en que el Gobierno mantiene encuentros con empresarios internacionales y desarrolla actividades oficiales de relevancia, la ausencia de la cobertura directa de la prensa inevitablemente reduce los niveles de transparencia.

Las entidades representativas del periodismo, como ADEPA y FOPEA, calificaron la medida como de 'máxima gravedad institucional". Su preocupación no es menor. En una democracia consolidada, el acceso de los medios a las fuentes oficiales forma parte de los mecanismos que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada. Limitar ese acceso, aun cuando se invoquen razones de seguridad, requiere explicaciones claras, plazos definidos y mecanismos alternativos que eviten la opacidad.

El episodio además se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y distintos sectores del periodismo. Las críticas públicas del Presidente hacia determinados medios y periodistas, sumadas a restricciones previas en conferencias o coberturas, han ido configurando un clima de fricción que ahora alcanza un punto particularmente delicado.

Por supuesto, cualquier denuncia vinculada con espionaje ilegal debe ser investigada con la mayor seriedad. La protección de las instituciones también es una responsabilidad del Estado. Sin embargo, la respuesta a un problema puntual no debería derivar en una medida generalizada que termina afectando el funcionamiento normal de la actividad periodística.

La investigación judicial en curso deberá determinar responsabilidades y esclarecer los hechos. La eventual reversión de esta decisión será clave para recomponer un vínculo imprescindible en toda democracia. Porque más allá de las tensiones inevitables entre el poder político y los medios, una cosa resulta indiscutible: sin prensa libre y con acceso a la información pública, la calidad institucional siempre se resiente.