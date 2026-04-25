Tensiones globales con impacto regional

En México, un incidente que costó la vida a agentes de inteligencia de Estado Unidos, adquirió dimensión política. La presidente Claudia Sheinbaum reclamó ante la Administración Trump porque este operativo no estaba registrado en las operaciones conjuntas que realizan los dos países contra el narcotráfico. Ella es muy cuidadosa en este punto para no abandonar la línea nacionalista que históricamente ha mantenido México. Aunque no es un hecho que tenga que escalar, Sheinbaum puede dejarlo pasar por este motivo.

Paralelamente, ha tenido lugar una reunión de líderes progresistas de Occidente. Las tres figuras centrales han sido el presidente de Brasil, Lula da Silva, la de México y el español Pedro Sánchez. El encuentro sentó las bases para una futura alianza progresista. La idea central es que la centroizquierda ha perdido espacio político-ideológico en la región y debe recuperarlo. En este sentido, es más importante el rol de México o Brasil que el de España. En esta dirección se encamina el proceso electoral brasileño que tendrá lugar el próximo mes de octubre y por eso adquiere relevancia.

Por otro lado, el encuentro tuvo poca significación en Europa, donde las expectativas estuvieron concentradas en la derrota de Viktor Orban en Hungría, en una elección que fue decisiva para Europa. Sin embargo, pocos días después se dio la victoria de una alianza progresista de corte pro-ruso en las parlamentarias de Bulgaria, lo que tuvo un efecto político importante en sentido contrario. En América Latina la celebración de la derrota de Orban terminó siendo neutralizada por esta nueva elección, donde se alzó con la victoria la coalición de centroizquierda del ex presidente Rumen Radev.

Mientras tanto, tuvo lugar un conflicto diplomático entre China y el embajador de Estados Unidos en Argentina. El embajador estadounidense Peter Lamelas, durante una visita a la provincia argentina de Salta, se refirió críticamente a la presencia china en Argentina. La respuesta de la embajada china en Buenos Aires no tardó en llegar. El 20 de abril el titular de la embajada de la potencia asiática, Wang Wei, calificó de "afirmaciones erróneas" las de Lamela, lo acusó de "atacar y difamar deliberadamente la cooperación entre China y Argentina" y formular declaraciones "agraviantes sobre el vínculo entre China y América Latina y el Caribe". La puja entre Estados Unidos y China por la influencia en los recursos naturales de Argentina es creciente. Cabe agregar que China acaba de firmar un acuerdo con Brasil para instalar en el país una planta de litio.

En cuanto a la guerra entre Estados Unidos e Irán, Teherán sostuvo que había recibido nuevas propuestas por parte de Washington. Lo dijo expresando también que se mantenía una amplia brecha entre las partes. Eso hacía que "descarrilaran" la última ronda de negociaciones, que incluían la desnuclearización de Irán, sus aliados regionales y el estrecho de Ormuz. Por su parte, Trump reprendió a su Secretario de Energía, Chris Wright, a quien días antes había cuestionado por haber dicho que quizás no vuelva el dólar al rango normal sino hasta finales de este año o el próximo. Esto resulta decisivo para el resultado de la elección de medio mandato de Estados Unidos que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, y que tiene la capacidad de determinar el rumbo ideológico de América Latina por los próximos dos años.

La puja entre Estados Unidos y China por la influencia en los recursos naturales de Argentina es creciente. Cabe agregar que China acaba de firmar un acuerdo con Brasil para instalar en el país una planta de litio. La puja entre Estados Unidos y China por la influencia en los recursos naturales de Argentina es creciente. Cabe agregar que China acaba de firmar un acuerdo con Brasil para instalar en el país una planta de litio.

Por su parte, el gobierno de La Habana confirmó que desarrolló diálogos con Washington. El mismo Trump insinuó semanas atrás que podría haber una segunda serie de conversaciones con Cuba. Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz buscó bajar la tensión y rechazó cualquier justificación para una intervención militar. "No hay ninguna amenaza perceptible que emane de Cuba hacia otros países" afirmó, y advirtió que Estados Unidos debería resolver sus diferencias "de forma pacífica y a través de medios diplomáticos". El presidente de Brasil, Lula da Silva, calificó el bloqueo estadounidense a la isla como una "vergüenza mundial" y se pronunció abiertamente contra cualquier intento de intervención: "Estoy en contra de que cualquier país del mundo se entrometa y ejerza interferencia política".

Mientras tanto, dentro de Cuba, el gobierno redobla su discurso de resistencia y movilización. En los últimos días lanzó la campaña "Mi firma por la Patria", una iniciativa para recolectar apoyos en defensa de la soberanía nacional y en respaldo al régimen, en un contexto de creciente confrontación con Washington. El presidente Díaz-Canel encabezó el lanzamiento de esta iniciativa en Playa Girón, un sitio de fuerte simbolismo histórico por la fallida invasión de exiliados cubanos apoyada por Estados Unidos en 1961. Allí reiteró que Cuba no busca una confrontación armada, pero dejó una advertencia: "No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla".