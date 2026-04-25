¿Groenlandia en vías de negociación con EEUU?

Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para expandir su presencia militar en Groenlandia en 2026, impulsado por intereses estratégicos en el Ártico, recursos minerales y la contención de Rusia y China. La administración Trump ha presionado para adquirir el territorio autónomo danés, generando una crisis diplomática y de seguridad, mientras aumentan los planes para nuevos puertos y aeródromos militares.

El presidente Donald Trump destacó la fortaleza de la economía estadounidense, asegurando que su administración ha impulsado un crecimiento muy por encima de Europa, colocando a Estados Unidos como motor económico global.

Una de las declaraciones que más impacto generó en la agenda internacional fue: "La OTAN no es nada sin Estados Unidos". Un mensaje que mezcló economía, poder geopolítico y liderazgo global, y que ya provoca reacciones dentro y fuera del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene conversaciones por un preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, lo que habría rebajado la tensión y allanado el camino hacia una mayor presencia militar de la Alianza en la isla y en el Ártico, además de abrir un diálogo directo entre Copenhague, Washington y Nuuk.

La situación genera tensiones entre aliados de la OTAN. Algunos analistas internacionales sostienen que, si Estados Unidos ingresara militarmente a Groenlandia, podría poner en crisis la continuidad de la Alianza Atlántica.

¿Es la primera vez que Estados Unidos reclama Groenlandia?

La respuesta es no. Ya en 1867, luego de comprar Alaska a Rusia, Estados Unidos realizó ofrecimientos al Reino de Dinamarca para adquirir Groenlandia e incluso Islandia. Algunas versiones históricas sostienen que se evaluaron intercambios territoriales vinculados a otros dominios de la época.

Groenlandia posee una gran riqueza en recursos naturales, lo que explica gran parte del interés internacional. Entre ellos se destacan petróleo, gas, oro, uranio y tierras raras.

Petróleo: se estima que podría contener el 13% de reservas aún no descubiertas.

Gas natural: algunos estudios sostienen que alberga una importante porción de reservas potenciales.

Tierras raras: fundamentales para la fabricación de celulares, cohetes, paneles solares y tecnología avanzada.

China domina actualmente buena parte del mercado mundial de tierras raras, por lo que Estados Unidos busca reducir su dependencia estratégica.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, remarcó durante una reciente visita a Nuuk que Dinamarca trabaja en dos vías: una dentro de la OTAN, coordinando el fortalecimiento de la defensa con sus aliados, y otra diplomática y política vinculada a la cooperación militar y de seguridad con Estados Unidos.

Medios occidentales indican que el acuerdo preliminar entre Trump y la OTAN respetaría la soberanía de la isla —considerada una línea roja para daneses y groenlandeses— y contemplaría un aumento de soldados estadounidenses y una mayor coordinación defensiva frente al creciente interés de Rusia y China en la región.

Un grupo de trabajo conjunto

La retirada de la amenaza militar directa sobre Groenlandia parece haber trasladado el conflicto al terreno diplomático, ámbito que Dinamarca siempre intentó priorizar.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia acordaron recientemente en Washington crear un grupo de trabajo conjunto de alto nivel para discutir las preocupaciones de seguridad estadounidenses, según informó el canciller danés Lars Løkke Rasmussen.

Rasmussen confirmó que se estableció un plan de diálogo, aunque sin brindar mayores detalles. Señaló que los jefes de departamento de Exteriores, Jeppe Tranholm-Mikkelsen por Dinamarca y Mininnguaq Kleist por Groenlandia, representarán al Reino de Dinamarca.

"No comunicaremos cuándo se realizan esas reuniones porque es necesario eliminar el drama de todo esto. Debemos evitar las noticias de último momento y tener un proceso tranquilo", señaló Rasmussen.

Más maniobras de la OTAN en Groenlandia

Dinamarca aumentó su presencia militar en la isla y otros siete países europeos aliados enviaron oficiales para evaluar posibles refuerzos futuros. Trump incluso advirtió con aplicar aranceles a los países involucrados, amenaza que luego retiró.

El mando militar danés informó que las maniobras por tierra, mar y aire continuarán durante todo el año junto a países de la OTAN, y que más miembros podrían sumarse. Los ejercicios incluyen protección de infraestructura crítica y vuelos de vigilancia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que Dinamarca y la Alianza trabajan en conjunto para reforzar la seguridad y la defensa en el Ártico.

Dinamarca y el acuerdo de defensa de 1953

Dinamarca admitió que podría renegociar el acuerdo de defensa firmado en 1953, que permitió a Estados Unidos desplegar más de 10.000 soldados y diversas instalaciones militares en Groenlandia durante la Guerra Fría.

Ese acuerdo fue actualizado en 2004 para incluir a las autoridades groenlandesas y dejar establecido que cualquier nueva base militar debe ser previamente consultada con Copenhague y Nuuk.

En una entrevista publicada por The New York Post, Trump afirmó que Estados Unidos buscará soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen instalaciones militares en Groenlandia.

También trascendió que el preacuerdo evaluaría replicar el modelo de las bases británicas en Chipre, que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde 1960. Sin embargo, autoridades groenlandesas rechazaron esa posibilidad por considerar que vulneraría la soberanía local.

Además, expertos legales sostienen que cualquier cesión de soberanía requeriría la aprobación del Parlamento danés, aunque Groenlandia conserva autonomía para decidir sobre su territorio.

En las últimas semanas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habría avanzado en negociaciones con Dinamarca para permitir la instalación de nuevas bases militares y el aprovechamiento compartido de recursos estratégicos. Algunas versiones indican que se estudia un esquema de participación económica entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia.

Groenlandia aparece así como una pieza clave dentro del tablero geopolítico global. Su ubicación estratégica, sus recursos naturales y el creciente interés de las potencias convierten a la isla en uno de los puntos más sensibles del nuevo orden internacional.