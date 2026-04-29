Con la danza bajo la piel en San Juan: cinco disciplinas y un factor en común, la pasión por el movimiento

Cada 29 de abril se conmemora en Día Internacional de la Danza, una fecha que despierta un sinfín de actividades visibilizando las distintas expresiones del lenguaje universal. En San Juan hay un amplio abanico de espacios, ofertas y actividades y en ese marco DIARIO DE CUYO te acerca en esta fecha tan especial cinco disciplinas, con sus particularidades y la pasión con la que la ejecutan algunos de los referentes locales.

Mujeres Argentinas y un viaje en el tiempo entre la danza y canto que emocionó en el Teatro del Bicentenario

Hace unos 13 años Tamara es facilitadora de biodanza en San Juan, además de haber incursionado en otros ritmos como candome y afro. En sus palabras, explica que esta danza lo que propone es conectar con los gestos propios que se van perdiendo con el paso de los años. “No tiene que ver con una coreografía, sino con un modo que está presente en nosotros, donde podemos crear nuestro propio danzar”, detalla.

La música cumple un rol fundamental, debido a que se tiene que mantener una escucha activa que lleva a conectar con el cuerpo, a autorregularse y escucharse. Al practicarse con otras personas, la escucha además de ser propia es colectiva. De esta manera se ejecuta una danza no estereotipada, ayudando a regular sistema nervioso, reduciendo la ansiedad, fortaleciendo la identidad, mejorando la autoestima y promoviendo la vinculación afectiva.

“Como hoy la percibo, siento que la danza me salvó. Creo que es un tiempo en el cual comunicarse con las otras personas. A veces decir lo que estoy sintiendo es difícil para una misma, y más contarlo a otra persona que lo interpreta, desde sus vivencias, que no son parecidas a las mías.

Siento que la danza es una forma de comunicar. Es este canal en el que puedo transmitir con más claridad y compartir también lo que hizo la danza en mí, que no es poco”.

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Dónde aprender biodanza con Tamara

En el perfil de Instagram de la sanjuanina (@tamara_telloo) comparte con frecuencia detalles de distintos encuentros como ciclos que organiza para la investigación y el descubrimiento de la biodanza, invitando a explorarla sin necesidad de contar con experiencia previa.

Salsa y ritmos latinos, de la mano de Fer Oviedo

Profesor y director de Fuego Latino tuvo sus primeros contactos con la danza en el 2006, cuando le llegó la invitación para tomar unas clases en la Estación San Martín, en uno de los tantos talleres de danza que sostiene el espacio municipal. “Comencé con clases de salsa y a los dos meses estaba sobre un escenario”, comenta, asegurando que, si bien lo invitaron a formar parte de otras disciplinas, son los ritmos latinos los que mueven su vida.

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Su pasión se enfoca en ritmos afro-caribeños, entre los que destacan por su popularidad y alcance la salsa, bachata, mambo y chachachá entre otros. “La diferencia es básicamente rítmica entre un estilo y otro, por ende, se bailan de manera distintas”, destaca Fer. La salsa, propiamente dicha, es un género que en sí combina elementos de otras expresiones, llevando a su comprensión sea más global.

¿Qué es la danza para Fer Oviedo?

“La danza es muy importante. Es mi momento de conexión conmigo mismo, de desconexión con el sistema, con el mundo, con todo lo que por ahí viene en la vida adulto, la responsabilidad y demás. Es un momento donde uno se anima a seguir jugando, a ser un niño, a moverse. Es mi vida, así que es lo que más amo”.

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Dónde aprender ritmos latinos con Fer

El espacio artístico Fuego Latino se encuentra en Av. Córdoba 567 oeste, primer piso. Allí se dictan distintas clases como latín training avanzado, ritmos latinos para niños, bailoterapia, bachata para nivel inicial e intermedio, salsa para nivel inicial e intermedio, latín heels para nivel inicial e intermedio y kizomba nivel inicial e intermedio.

Quien esté interesado en incursionar en el maravilloso mundo de los ritmos latinos puede comunicarse al 2644762301 o por medio del perfil de Instagram @ _fuego_latino_sj.

Folclore, de la mano de Nelson Vega y Ecos de Santa Lucía

La Academia Ecos de Santa Lucía lleva 25 años vigente en la provincia, formando y compartiendo las maravillas del folclore, sus tradiciones y los motivos por el cual es considerada una de las expresiones más nacionales que existe. Juan Olmos junto a un grupo de padres la fundaron hace más de dos décadas y desde entonces trabaja de manera ininterrumpida, de lunes a viernes, con clases para distintas edades.

Desde el 2018 Nelson Vega es quien está a cargo del espacio. “Actualmente contamos con 139 alumnos, de los 5 a los 80 años, donde el 30% serán chicos de Santa Lucía, mientras que el resto provienen de distintos departamentos. Gracias a Dios es una academia que se ha convertido en una gran familia donde aceptamos a todo aquel que tenga ganas de sumarse a esto que es la danza, a venir y comenzar con sus primeros pasos, o si ya están compitiendo y tienen ganas de superarse, los invitamos siempre”, comentó el profe, quien desempeña el trabajo junto a Walter Alcaraz, Brenda Chanampa, Valentina Tello y Adrian Funes en malambo.

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Dentro de los desafíos actuales que tiene la academia se encuentra la transmisión de valores, vivencias y tradición hacia las nuevas generaciones. Sobre este punto, Nelson acota: “Vemos la danza como una herramienta social que lleva a los chicos y a los grandes a transmitir esto tan bonito que es el folclore, que es parte de nuestra cultura”.

Así como Ecos, el grueso de las academias de folclore que hay en San Juan trabajan día y noche para que esta danza siga vigente, presente en las infancias y adolescencias, siendo parte de nuestra identidad nacional.

¿Qué es la danza para Nelson Vera?

“La danza es todo, es para de mi vida. En mi caso empecé a bailar a los dos años y ocho meses, hoy tengo 44 y he vivido toda mi vida esto. Sin la danza no me imagino.

A mi me dicen ‘Toto’, y creo que los chicos no se imaginan un Toto sin danza, para sé que en algún momento tengo que dar un paso al costado para las generaciones que sigan, para que puedan seguir caminando este camino tan bonito que nos da la danza”.

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Donde aprender folclore con Nelson y Ecos de Santa Lucía

La academia funciona en Santa Lucía, en las cercanías a Colón y San Lorenzo, con actividades de lunes a viernes a las 18 horas, dividiendo cada grupo por edades en las siete categorías. Los interesados pueden comunicarse por el Instagram @ecos_de_santalucia.ok o al número 02644123341.

El tango, de la mano de Lucía Garramuño y Rodrigo Gordillo

Y si hablamos del folclore no podemos dejar el tango afuera. Esta danza que ha logrado conquistar distintos rincones del planeta con sello argentino también copa la parada en San Juan. Lucía y Rodrigo son solo una mínima porción de la cantidad de parejas y bailarines que hay de tango en la provincia, donde la disciplina se practica desde sus modos más tradicionales hasta los más disruptivos.

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Ambos jóvenes coinciden en que para ellos el tango es un despeje, una conexión total con uno mismo y con el otro. “No es solo la estructura del tango y su técnica, es salir, aprender con otros, es totalmente social, sea en escenario o salón. Vas y tu cabeza se centran solo en eso. Ayuda mucho en lo emocional, lo recomiendo para todo el mundo y todas las edades, ya que nunca es tarde para empezar. Nunca son ni muy chicos ni muy grandes. Un tango siempre nos espera”, destaca Lucía.

¿Qué es la danza para Lucía y Rodrigo?

“Es nuestro estilo de vida, es lo que hacemos, a todo lo que nos referimos, nuestras actividades. Simplemente es un baile, es sentir que el cuerpo vibra, es una necesidad de poder expresar lo que con palabras muchas veces no podemos. Simplemente danzamos, bailamos y disfrutamos de todo esto que es bueno. Lo que no podemos decir con palabras muchas veces las decimos bailando”.

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Heels, de la mano de Nico Altamirano

Finalizando este breve pero intenso viaje por las danzas que conquistan San Juan, abordamos los estilos urbanos, puntualmente el heels dance. Nico lleva varios años compartiendo las particularidades de esta disciplina en la provincia, donde la principal premisa consiste en poder ejecutar distintos movimientos arriba de unos tacos.

“Es una disciplina basada en técnicas de jazz, blues entre otras, y tiene un trabajo fuerte en las piernas y la parte baja del cuerpo. También se trabaja mucho lo que son los hombros, espalda, bíceps. Es una danza completa porque trabaja todo el cuerpo en sí”, comenta Nico.

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Más allá de la base, se trabaja técnica vinculada al trabajo en el suelo, movimientos vinculados con la sensualidad, que es la esencia del Heels. De esta manera no solo se aborda el cuerpo en la danza, sino también el desarrollo personal y la confianza que se puede generar hacia uno mismo.

¿Qué es la danza para Nico Altamirano?

“Para mi la danza es mi vida. Es como algo que me hace sentir seguro, tranquilo, un lugar donde me siento muy conforme con lo que pasa en mí. Más allá de que puedo conectar con la gente, me hace feliz saber que llego a personas que me ven y dicen ‘si él lo hace, yo también lo puedo hacer’.

Es bienestar emocional de uno y genera un espacio donde las personas se sienten genuinas, donde no hay maltrato psicológico para poder complacer. Sin duda es mi vida, es lo que me apasiona”.

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Dónde aprender hells y ritmos urbanos con Nico

Tanto heels como ritmos urbanos en general para todas las edades se pueden aprender en Global Dancers, en sus tres ubicaciones: Sala Imperium (Mendoza 312 sur), Sala Millenial (Rivadavia 132 este) y Sala Distrito (Mendoza 322 sur)

Para mayor información pueden comunicarse al Instagram @globaldancers16