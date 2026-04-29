El Museo de la Historia Urbana será sede del Encuentro de Tangoterapia

Experiencia que une salud y danza, se trata de una propuesta inclusiva y gratuita que se desarrollará en mayo.

El Museo de la Historia Urbana se hizo eco de esta iniciativa que cuenta con el respaldo de la Academia Argentina de Tangoterapia.

Del 11 al 17 de mayo, el Museo de la Historia Urbana se convertirá en el epicentro de una experiencia transformadora: el Encuentro de Tangoterapia. La propuesta busca difundir los beneficios del tango como herramienta terapéutica, promoviendo la salud emocional y física a través del abrazo y la conexión musical.

Coordinado localmente por la facilitadora Daniela Tulian, el evento cuenta con el respaldo de la Academia Argentina de Tangoterapia (AATT), dirigida por la reconocida maestra rosarina Marisa Maragliano. Esta iniciativa surge tras un exitoso trabajo previo en Valle Fértil y busca expandir sus beneficios a toda la comunidad sanjuanina.

“Está dirigido a todas las personas que quieran conocer qué se transita en tangoterapia. Si bien está acompañado con tango, hay un adicional que es la terapia y cómo tomamos nosotros esa danza para volcarla a diferentes circunstancias emocionales, de conexión y limitaciones”, explicó Tulian a DIARIO DE CUYO. Según la facilitadora, el proyecto fue recibido con entusiasmo por el Museo de la Historia Urbana, permitiendo generar un espacio de acceso libre para los ciudadanos.

Un baile inclusivo y sin barreras Una de las premisas fundamentales de este encuentro es la accesibilidad. No es necesario saber bailar ni asistir en pareja. La técnica empleada permite que cualquier persona pueda conectar con el ritmo básico del tango salón. “Pensamos en un tango inclusivo para todos”, afirma Tulian, destacando que el taller recibe desde niños hasta adultos mayores, incluyendo a personas con dificultades motoras o patologías de salud mental.

Sobre el poder del baile, la coordinadora reflexionó: “Nuestro primer contacto con nuestra madre es el abrazo. Cuando nos abraza, nosotros creamos hormonas del bienestar. El tango tiene además del bienestar de la danza en sí, la contención de lo social, del 'me voy a acompañar con algún otro en mi soledad o en mis problemas'”.