¡A bailar! La semana de la danza se vive a pleno en San Juan con dos propuestas para conocer disciplinas gratis

Cada 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza , una fecha que busca homenajear a la disciplina como lenguaje universal que une culturas y celebra todas las formas de movimiento que existen. En ese marco, en San Juan se van a realizar una amplia variedad de actividades, desde intervenciones, festivales, eventos y también clases gratis de diversas expresiones para que los sanjuaninos puedan acercarse sin excusas a bailar y disfrutar.

Día Internacional de la Danza: más de 100 bailarines tomarán las calles

Uno de los espacios que estará realizando actividades durante toda la semana será el Instituto Sur La Pointe. Bajo la denominación “Paseo Danza”, el espíritu de la propuesta busca no solo promocionar las actividades que se realizan en el espacio, sino acercar las distintas disciplinas de manera gratuita al público sanjuanino para experimentar la experiencia sin excusas.

“Cada disciplina tiene su forma, su manera de encarar la actividad y sus técnicas. Esa es la propuesta, que conozcan, sientan cual es la mejor opción para poder continuar, porque la danza es una actividad que genera dopamina y se evitan muchos problemas físicos como patologías mentales”, explicó Marina Zeghaib, profesora del instituto y una de las organizadoras de Paseo Danza.

Las clases de Sur La Pointe durante la Semana de la Danza

Bailoterapia: Martes 28/04 a las 19 horas y miércoles 29/04 a las 16 horas.

Zumba: Lunes 27/04 a las 21:30 horas y martes 28/04 a las 21 horas.

Clásico adultos: Martes 28/04 a las 18 horas.

Ballet inicial: Miércoles 29/04 a las 18 horas.

Jazz: Jueves 30/04 a las 21 horas.

Jardín ballet: Miércoles 29/04 a las 18 horas.

Stretching: Martes 28/04 a las 15 horas.

Árabe adultos: Miércoles 29/04 a las 17 horas.

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Quienes deseen sumarse a las propuestas deben inscribirse previamente al 2646731260 o al 2644536622. Todas las clases son gratuitas en el instituto ubicado en el Edificio El Andino, por Ignacio de la Roza 697 oeste, primer piso.

Semana de la Danza en el Conte Grand

Otro de los espacios que se suma con propuestas gratuitas para celebrar la danza es el Centro Cultural Conte Grand, que un año más llegará con la propuesta para toda la comunidad, también de manera gratuita.

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En este caso, las propuestas se desarrollarán a lo largo de dos jornadas intensivas y abiertas, pensadas para acercar a la comunidad distintos lenguajes del movimiento. Las clases a cargo de bailarines sanjuaninos se desarrollarán en martes 28 y miércoles 29 de abril, desde las 15 horas.

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Las clases en el Conte Grand por la Semana de la Danza

Jazz: Martes 28 de abril de 16 a 17:30 horas.

Contemporáneo: 28 de abril de 18 a 19:39 horas.

Preparación física: 28 de abril de 20 a 21:30 horas.

Ritmos latinos: 29 de abril de 15 a 16:30 horas.

Ritmos urbanos: 29 de abril de 17 a 18:30 horas.

Folklore: 29 de abril de 19 a 20:30 horas.

Tango: 29 de abril de 21 a 22 horas.

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Es importante destacar que no es necesaria la inscripción previa, por lo que solo hay que asistir a las clases elegidas.