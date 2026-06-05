Noche en danza: "A Lanza Seca" celebra a San Juan y sus 10 años de historia

El sábado 13 de junio, la Cooperativa Teatro de Arte será escenario de un doble festejo. “A Lanza Seca”, la compañía creada y dirigida por los bailarines y coreógrafos Javier Farías y Marisel Illanez subirá a escena "Tres obras cortas" , espectáculo con el que celebrarán el aniversario de la fundación de San Juan y la década de vida del elenco local .

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La propuesta es un recorrido de danza-teatro y raíz folclórica a través de tres piezas de diez minutos de duración cada una: Desde mi corazón , basada en el poema número 20 de Neruda; Ese amor de verano , inspirada conceptualmente en la obra de Hernán Figueroa Reyes; y Un otoño más , una obra íntegramente referida a San Juan que contó con la realización musical de Gustavo Troncozo.

“Nosotros hacemos danza folclórica, intervenida por algunos otros lenguajes escénicos, pero la matriz de construcción de la compañía es la danza folclórica”, subrayó en diálogo con DIARIO DE CUYO Illanez, quien explicó que idearon este formato, más condensado, buscando ofrecer una experiencia cuidada que no supere los 45 minutos en total y no agotar la atención del espectador.

Para dinamizar los intervalos y permitir que el elenco se aliste entre cada propuesta, la velada contará con las actuaciones especiales de los invitados Federico Heredia y Nadia Caparrós , además de intervenciones de Illanez y Farías, quien está a cargo de la selección musical, la estética, la edición, la imagen y la dirección general del show.

Una década de trabajo independiente

Sostener un proyecto artístico independiente en la provincia durante diez años implica sortear innumerables desafíos. La bailarina contó que la compañía nació cuando la hija de la pareja, Amanda, tenía apenas diez meses de vida. En aquella primera convocatoria en Villa América reunieron a 60 personas, aunque el camino posterior estuvo marcado por altibajos, un sube y baja bien conocido por este tipo de agrupaciones.

“Es complejo, planificar y sostener los trabajos resulta complejo debido a que muchos integrantes por ahí se alejan por razones laborales, de estudio o familiares, porque también es cierto que la compañía no puede ofrecer un salario. Todo eso obliga a recomenzar de cero constantemente”, dijo Illanez, antes de comentar que, actualmente, el elenco está integrado por 14 intérpretes que participan de todas las obras, además de otros que se suman en ocasiones.

Sin embargo, más allá de las constantes fluctuaciones y las dificultades económicas que se atraviesan, afirmó que el balance de esta década es positivo. Illanez definió a la compañía como un verdadero proyecto de vida y abrazó la vigencia que han logrado mantener.

"No se puede vivir de la danza, no al menos en este momento, y cuesta mucho, todo; pero bueno, creo que con Javier somos unos privilegiados, porque tenemos otros recursos u otros desarrollos que a veces hacen posible bancar esto, que hacen posible hacer esto que amamos”, sostuvo.

“Han sido 10 años de mucho trabajo, de mucha, mucha construcción, de mucha creación, de ver pasar muchos bailarines, y de logros también. Y además, para nosotros, es una filosofía de vida. Nosotros hacemos esto y no es que el año que viene no lo vamos a hacer. Hemos estado, hemos atravesado un montón de dificultades físicas, económicas, emocionales y hemos sostenido, siempre, así que el balance es positivo”, concluyó la bailarina, como su compañero, con ganas de más, en la provincia y en el circuito nacional.

La cita en la Cooperativa Teatro de Arte

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Tres obras cortas (Ese amor de verano, Desde mi corazón y Un otoño más)