    • 28 de abril de 2026 - 11:30

    Salud amplía servicios y suma guardias de 24 horas en 15 hospitales de San Juan

    Incorporan atención continua en farmacia, laboratorio y radiología, además de consultorios vespertinos y entrega de turnos hasta las 21.

    CAPS Dr. René Favaloro.

    CAPS Dr. René Favaloro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Salud de San Juan implementó por primera vez guardias activas de 24 horas en farmacia, laboratorio y radiología en 15 hospitales departamentales, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al sistema sanitario y evitar traslados hacia centros de mayor complejidad.

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    La medida también incluye la atención vespertina en consultorios externos para pacientes adultos y pediátricos, además de la presencia de personal de admisión que otorgará turnos hasta las 21.

    El anuncio había sido realizado por el gobernador Marcelo Orrego durante su discurso anual del pasado 1 de abril, donde adelantó que en cada lugar donde haya un médico se garantizarán servicios complementarios las 24 horas.

    Desde la cartera sanitaria destacaron que el objetivo es brindar un diagnóstico más rápido y seguro, garantizar el acceso a la medicación y ampliar la cobertura en toda la provincia.

    Los hospitales que ya cuentan con estas prestaciones son:

    • Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo)
    • Hospital Dr. Alejandro Albarracín (Valle Fértil)
    • Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza (Angaco)
    • Hospital Dr. César Aguilar (Caucete)
    • Hospital Dr. José Giordano (Albardón)
    • Hospital Dr. Tomás Perón (Iglesia)
    • Hospital San Roque (Jáchal)
    • Hospital Barreal (Calingasta)
    • Hospital Dr. Aldo Cantoni (Calingasta)
    • Hospital Dra. Julieta Lanteri (Rivadavia)
    • CAPS Dr. René Favaloro (Rawson)
    • Hospital Dr. Federico Cantoni (Pocito)
    • Hospital Dr. Ventura Lloveras (Sarmiento)
    • Micro Hospital de Los Berros (Sarmiento)
    • Hospital Stella Molina

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