Orrego impulsó acciones para fortalecer la salud y lanzó la Semana de Vacunación de las Américas en San Juan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orreg o, encabezó una serie de actividades destinadas a reforzar el sistema de salud provinci al, en una jornada que combinó la firma de un convenio y el lanzamiento de la Semana de Vacunación en las Américas, en el marco del programa “VacunArte+”.

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Las acciones se desarrollaron el sábado entre el Centro Cívico y la Estación San Martín, con la participación del ministro de Salud provincial y de la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Eva Jané Llopis.

Durante su intervención, Orrego destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los organismos internacionales, y subrayó el compromiso del personal sanitario. “Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo que vienen desarrollando, con compromiso y entusiasmo. La salud es un área muy sensible y requiere de un esfuerzo permanente y en equipo”, afirmó. El mandatario también hizo hincapié en la necesidad de sostener políticas públicas en el tiempo . “Cuando las acciones se sostienen en el tiempo, se convierten en hábitos, y esos hábitos en una cultura de vida. Ese es el camino que queremos seguir consolidando”, sostuvo.

En ese marco , valoró los resultados del programa “VacunArte+”, que transita su tercera edición, destacando que su implementación fue posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno provincial, la OPS y diversas instituciones locales.

Asimismo, el gobernador puso en relieve la labor territorial de los equipos de salud, especialmente en zonas alejadas, y reconoció el esfuerzo de vacunadores y agentes sanitarios que garantizan el acceso a la inmunización en toda la provincia.

Por su parte, Jané Llopis celebró el enfoque participativo e innovador de la iniciativa y remarcó la importancia de la vacunación como herramienta colectiva. “Vacunarse no es solo una decisión individual, sino un acto de protección comunitaria”, expresó.

Además, destacó el compromiso de los profesionales de la salud y valoró la participación de niños y jóvenes en la difusión del mensaje sanitario, quienes, a través de sus producciones, enfatizaron que las vacunas son seguras, salvan vidas y protegen a toda la comunidad.