El bullying es una problemática donde tanto el agresor como el agredido son víctimas

El bullying es una problemática que no distingue niveles y que se manifiesta con igual fuerza tanto en la escuela primaria como en la secundaria . También es un tema conocido por todos, aunque con algunas aristas dignas de analizar. Adriana Massaccesi , doctora en Educación, lo comparó como dos caras de una misma moneda, donde agresor y agredidos son víctimas.

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'Para abordar el tema del bullying con eficacia, debemo s romper con la estructura tradicional de nuestro mundo occidental, donde tendemos a dividir todo de forma binaria: buenos y malos, blancos y negros. Solemos adjudicarle a la "víctima aparente" toda la bondad y a quien practica el acoso, toda la maldad. Pero la realidad es mucho más compleja y profunda: ambos son víctimas . Son, en rigor, las dos caras de una misma moneda', dijo Adriana Massaccesi.

La especialista dijo que si se observa detenidamente una situación de bullying, el victimario nunca está solo ; generalmente cuenta con el apoyo de uno, dos o una barra' que lo sostiene. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el fondo, tanto el que agrede como el que es agredido comparten un temor fundamental: el miedo a ser invisibilizados .

Massaccesi dijo que este fenómeno quedó plasmado con crudeza en la serie Adolescencia, que impactó a la audiencia al mostrar cómo un protagonista puede pasar de ser víctima a victimario.

La necesaria mirada del docente

Para detectar estas situaciones, es vital la mirada del docente. ‘No me refiero a una mirada diagnóstica o clínica, sino a una mirada atenta, humana y presente. El docente debe observar cómo actúa el alumno, cómo se expresa y cómo reacciona. Siempre les digo a los docentes: miren el recreo. Esos minutos son valiosísimos para entender qué está pasando’, sostuvo Massaccesi.

Señales de alerta a tener en cuenta:

Falta de participación en el aula y silencio excesivo.

Aislamiento en el recreo: ¿con quién se reúne?, ¿está solo?

Cambios en la conducta (si trajo o no la merienda, por ejemplo).

Baja autoestima manifiesta.

El caso contrario: Aquel que hace chistes permanentemente para llamar la atención, muchas veces fuera de lugar, buscando resaltar a costa del otro.

Refundar el vínculo padres-Escuela

Para la doctora en Educación, es urgente replantear el rol de las familias. Dijo que en los últimos años, se ha caído en una dinámica de ‘padres versus escuela’, una disputa que sólo perjudica al niño.

‘Cuando uno decide tener un hijo, delega en la escuela la educación formal, pero delegar no es desligarse. Los padres no pueden considerar que durante las cinco horas de clase su responsabilidad desaparece. Los padres somos co-formadores’, sostuvo Massaccesi, quien agregó además que ‘debemos reflexionar‘ como sociedad ante los episodios de agresión de padres hacia docentes y directivos. Y que ‘necesitamos un gran debate social’ sobre nuestros roles en este proceso de desarrollo del potencial humano.

Propuestas para una Comunidad Educativa real:

Diálogo sobre disputa: buscar el encuentro y no la queja constante.

buscar el encuentro y no la queja constante. Transformar la comunicación: que los ‘chats de mamis y papis del colegio’ dejen de ser espacios de catarsis negativa para convertirse en foros de propuestas y diálogo constructivo.

que los ‘chats de mamis y papis del colegio’ dejen de ser espacios de catarsis negativa para convertirse en foros de propuestas y diálogo constructivo. Común-unión: Entender que la comunidad educativa es la unión de todos en función del progreso y la formación integral de la persona.

Para concluir, Massaccesi dijo que el bullying no se combate con más división, sino con la comprensión de que todos los involucrados están pidiendo, a su manera, ser vistos y valorados.