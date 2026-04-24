Buscan con urgencia a familiares de paciente internado en el Hospital Marcial Quiroga en estado delicado

Desde el Hospital Marcial Quiroga emitieron un pedido urgente a la comunidad para dar con el paradero de los familiares de Wilton Otarola Ofman, de 68 años, quien ingresó recientemente al nosocomio sin acompañantes ni datos de contacto directo.
El hombre, de 68 años, ingresó sin acompañantes y permanece en la Guardia Médica. Solicitan colaboración para localizar a sus familiares.
Desde el Hospital Marcial Quiroga emitieron un pedido urgente a la comunidad para dar con el paradero de los familiares de Wilton Otarola Ofman, de 68 años, quien ingresó recientemente al nosocomio sin acompañantes ni datos de contacto directo.
El paciente se encuentra actualmente internado en la Guardia Médica y cursa un delicado estado de salud, lo que hace aún más apremiante la necesidad de ubicar a sus allegados.
De acuerdo a la información disponible, su último domicilio registrado sería en Villa Lerga, en el departamento Rawson. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado establecer comunicación con ningún familiar.
Las autoridades del hospital solicitan a cualquier persona que pueda aportar datos relevantes que se acerque al Servicio de Trabajo Social del establecimiento en horario de mañana. También se encuentra habilitada la línea telefónica 4324700, interno 4795, para brindar información.