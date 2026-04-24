    • 24 de abril de 2026 - 10:50

    Buscan con urgencia a familiares de paciente internado en el Hospital Marcial Quiroga en estado delicado

    El hombre, de 68 años, ingresó sin acompañantes y permanece en la Guardia Médica. Solicitan colaboración para localizar a sus familiares.

    El hombre de 68 años se encuentra en la guardia del Hospital Marcial Quiroga.

    El hombre de 68 años se encuentra en la guardia del Hospital Marcial Quiroga.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde el Hospital Marcial Quiroga emitieron un pedido urgente a la comunidad para dar con el paradero de los familiares de Wilton Otarola Ofman, de 68 años, quien ingresó recientemente al nosocomio sin acompañantes ni datos de contacto directo.

    Leé además

    El Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga alcanzó la acreditación oficial por parte de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica.

    Histórico: el Hospital Marcial Quiroga recibió la acreditación nacional en Cirugía Torácica
    Ambiente organizó diferentes actividades para celebrar el Día del Animal.

    Ambiente celebrará el Día del Animal con diversas actividades en 4 comunas: conocé dónde y cuándo serán

    Por Fabiana Juarez

    El paciente se encuentra actualmente internado en la Guardia Médica y cursa un delicado estado de salud, lo que hace aún más apremiante la necesidad de ubicar a sus allegados.

    De acuerdo a la información disponible, su último domicilio registrado sería en Villa Lerga, en el departamento Rawson. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado establecer comunicación con ningún familiar.

    Las autoridades del hospital solicitan a cualquier persona que pueda aportar datos relevantes que se acerque al Servicio de Trabajo Social del establecimiento en horario de mañana. También se encuentra habilitada la línea telefónica 4324700, interno 4795, para brindar información.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Habrá corte de tránsito en un tramo de la Calle Mendoza, debido a una obra que realiza Vialidad Provincial.

    Calle Mendoza: habrá corte de tránsito durante 15 días por obras de reparación en un tramo de Rawson

    s.a.b.o.r sanjuanino sigue recorriendo la provincia con propuestas: este viernes es el turno de la peatonal

    S.A.B.O.R Sanjuanino sigue recorriendo la provincia con propuestas: este viernes es el turno de la Peatonal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Este tarde se realizará el 1º  Encuentro Anual de Bibliotecas Populares para celebrar el Día Internacional del Libro.

    Rawson celebra el Día del Libro con el 1° Encuentro Anual de Bibliotecas Populares

    Por Fabiana Juarez
    Luto. Imagen ilustrativa.-

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo