Histórico: el Hospital Marcial Quiroga recibió la acreditación nacional en Cirugía Torácica

El Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga alcanzó un logro fundamental para la sanidad sanjuanina: la acreditación oficial por parte de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT). Este reconocimiento certifica que la institución cumple con los más altos estándares de calidad, seguridad y formación profesional en el país, y se suma a otros destacados avances.
A tan solo un año y medio de su creación, este servicio se consolida como un referente regional. Actualmente, es el único Servicio de Cirugía de Tórax dentro del sistema de salud pública de la provincia, lo que convierte a esta acreditación en un respaldo institucional de gran impacto para los pacientes sin cobertura social.
La certificación otorgada por la SACT garantiza que el hospital cuenta con:
- Personal médico especializado y certificado.
- Infraestructura de vanguardia y equipamiento específico.
- Protocolos actualizados para el tratamiento de patologías complejas.
Estándares de nivel nacional en el Marcial Quiroga
La auditoría estuvo a cargo del doctor Leonardo Pankl, referente del Hospital Británico de Buenos Aires e integrante de la SACT. Durante su visita, el especialista inspeccionó quirófanos, instalaciones y el instrumental disponible, destacando la modernidad de los procedimientos que se realizan en el nosocomio sanjuanino.
"La acreditación asegura que se aplican prácticas orientadas a la seguridad del paciente y a la mejora continua en la calidad de la atención", señalaron desde el equipo evaluador.
Un abordaje interdisciplinario y complejo
El Servicio de Cirugía de Tórax del Marcial Quiroga no trabaja de forma aislada. Su funcionamiento se basa en un esquema interdisciplinario que integra áreas críticas como Neumonología, Oncología y Terapia Intensiva.
Gracias a este engranaje, el hospital está capacitado para realizar cirugías de alta complejidad en pulmón, esófago, mediastino, pleura y pared torácica, brindando soluciones que antes requerían derivaciones fuera de la provincia.
El compromiso con la comunidad
Este reconocimiento impulsa al hospital a seguir perfeccionando sus prácticas e incorporando nuevas tecnologías. Para los vecinos de San Juan, esto se traduce en un acceso equitativo a medicina de alta complejidad, respaldada por sociedades científicas nacionales.
Con este paso, el Hospital Marcial Quiroga reafirma su compromiso con la excelencia y la formación continua, posicionándose como un pilar indiscutido de la salud pública en el oeste argentino.