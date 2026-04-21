Histórico: el Hospital Marcial Quiroga recibió la acreditación nacional en Cirugía Torácica

El Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga alcanzó un logro fundamental para la sanidad sanjuanina: la acreditación oficial por parte de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT) . Este reconocimiento certifica que la institución cumple con los más altos estándares de calidad, seguridad y formación profesional en el país, y se suma a otros destacados avances .

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A tan solo un año y medio de su creación , este servicio se consolida como un referente regional. Actualmente, es el único Servicio de Cirugía de Tórax dentro del sistema de salud pública de la provincia , lo que convierte a esta acreditación en un respaldo institucional de gran impacto para los pacientes sin cobertura social.

El doctor Leonardo Pankl (remera negra), referente del Hospital Británico de Buenos Aires e integrante de la SACT fue el encargado de realizar la auditoría en el Hospital Rawson.

La certificación otorgada por la SACT garantiza que el hospital cuenta con:

La auditoría estuvo a cargo del doctor Leonardo Pankl, referente del Hospital Británico de Buenos Aires e integrante de la SACT . Durante su visita, el especialista inspeccionó quirófanos, instalaciones y el instrumental disponible, destacando la modernidad de los procedimientos que se realizan en el nosocomio sanjuanino.

"La acreditación asegura que se aplican prácticas orientadas a la seguridad del paciente y a la mejora continua en la calidad de la atención", señalaron desde el equipo evaluador.

Un abordaje interdisciplinario y complejo

El Servicio de Cirugía de Tórax del Marcial Quiroga no trabaja de forma aislada. Su funcionamiento se basa en un esquema interdisciplinario que integra áreas críticas como Neumonología, Oncología y Terapia Intensiva.

Gracias a este engranaje, el hospital está capacitado para realizar cirugías de alta complejidad en pulmón, esófago, mediastino, pleura y pared torácica, brindando soluciones que antes requerían derivaciones fuera de la provincia.

El compromiso con la comunidad

Este reconocimiento impulsa al hospital a seguir perfeccionando sus prácticas e incorporando nuevas tecnologías. Para los vecinos de San Juan, esto se traduce en un acceso equitativo a medicina de alta complejidad, respaldada por sociedades científicas nacionales.

Con este paso, el Hospital Marcial Quiroga reafirma su compromiso con la excelencia y la formación continua, posicionándose como un pilar indiscutido de la salud pública en el oeste argentino.