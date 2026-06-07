Capital pone en marcha el Plan 50 cuadras: dos frentes de obras le renovarán la cara al microcentro

A inicios de año desde la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan adelantaron a DIARIO DE CUYO que el Plan 50 Cuadras estaría enfocado en la modernización de las arterias que comprenden el microcentro . La novedad en esta oportunidad la brindó la intendente Susana Laciar, quien confirmó que los trabajos iniciarán este lunes 8 de junio , siendo un hito para Capital por lo que representará.

“El lunes comienza el plan histórico de repavimentación en lo que es Capital, que está enmarcado dentro del Plan de 50 Cuadras, financiado 100% por el Gobierno de la provincia. En ese plan a la ciudad le corresponden 87.500 m2”, destacó la jefa comunal. Detrás del planificación hay una labor de logística que involucra a todas las áreas del municipio para que la repavimentación no impacte de manera negativa en el funcionamiento del microcentro, teniendo en cuenta no solo el importante flujo de tránsito que se registra en la zona de forma diaria, sino también por los organismos, las instituciones, comercios y los domicilios particulares que están dentro del cuadrante de obras.

Un detalle no menor a tener en cuenta que es debido al inminente inicio de trabajos es que desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan estarán informando por medio de sus canales oficiales de comunicación, la aplicación ECO y redes sociales cómo se irán dando los cortes de tránsito, para un mayor ordenamiento durante el tiempo que dure la repavimentación.

Laciar confirmó que serán dos frentes de obras que se ejecutarán en simultáneo, de este a oeste desde Caseros hasta Av. Alem; y de norte a sur de calle Laprida a calle Santa Fe. De esta manera, todas las arterias que forman parte del cuadrante serán alcanzadas por las obras.

Plan Asfaltado Ultimo

De acuerdo a las estimaciones de la empresa que ejecutará la obra, se proyecta un plazo de seis meses, con un promedio de tres días de trabajos por cuadra, siempre y cuando no se presenten inconvenientes que lleven a reprogramar los tiempos. En algunas calles se analizará la posibilidad de mantener el tránsito en paralelo mientras se realizan las tareas, mientras que en otras se procederá al corte total de la circulación. Todo dependerá del estado actual de la calle como de las dimensiones y los trabajos que se deban realizar.

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“Vamos a poner a disposición monitores urbanos y trabajar en conjunto todas las áreas del municipio porque entendemos que es una obra histórica. Son cuadras que durante años transitamos todos los sanjuaninos por una u otra razón. Son calles deterioradas, entendemos la envergadura de la obra y lo que puede pasar en el día a día, por lo que apuntamos a la comunicación para un mejor acompañamiento”, puntualizó Laciar.

En ese sentido, además del personal que estará acompañando los cortes para evitar inconvenientes en el tránsito, destacó que desde la Secretaría de Gobierno se está recorriendo cada una de las cuadras para informar en persona a los vecinos lo que se viene, para que puedan organizar sus actividades.

De esta manera, estos trabajos buscan mejorar la capa asfáltica, apuntan al orden y la planificación logística, además de reforzar la seguridad vial.

La decisión de ejecutar el Plan 50 Cuadras en el microcentro no es al azar. La jefa comunal de Capital remarcó que, luego de haber avanzado en la pavimentación de calles por fuera de las cuatro avenidas gracias a convenios preexistentes, superando los 200.000 metros2, el microcentro era una deuda pendiente que se revertirá a partir del lunes.

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“Así como es histórico por las calles que vamos a intervenir, es histórico que se haya intervenido en todas las arterias de toda la provincia, financiando 100% por el Gobierno provincial. Es histórico porque es la decisión de un Gobernador que tiene en cuenta a todos los departamentos, invirtiendo en obras públicas para que todos los podamos disfrutar, en este caso a través de la seguridad vial”, reflexionó Susana Laciar, intendente de la Ciudad de San Juan.