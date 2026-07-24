Frío, nublado y sin lluvias: así estará el viernes 24 de julio en San Juan

San Juan cerrará la semana laboral con un viernes frío y sin precipitaciones a la vista. De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 24 de julio se presentará con cielo algo nublado durante toda la jornada y una temperatura máxima que alcanzará los 15°C.

La mañana comenzará fría, con una mínima de 2°C y viento del sector suroeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la presencia de neblina. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 15°C, mientras que el viento se mantendrá leve también desde el oeste. Para la noche se espera que continúen las condiciones de nubosidad, con una temperatura cercana a los 12°C.

Pronóstico del tiempo para San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.