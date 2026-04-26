Yoga en silla, la propuesta de una sanjuanina que nació en pandemia y cada vez suma más adeptos

Sonia Gómez es instructora de yoga desde hace 18 años, enfocando sus prácticas al yoga terapéutico , una rama de la disciplina que permite compensar aquellas patologías o estados que tienen las personas, buscando el bienestar y la armonía entre el cuerpo, la mente y el alma. Durante la pandemia, debido al aislamiento, notó que algunas de sus alumnas habían desarrollado patologías severas que les impedía desarrollar la clase con normalidad. Fue en ese escenario en el que la silla entró a ser una parte fundamental para la práctica.

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Desde ese entonces Sonia sumó a sus propuestas el yoga en silla. “Para mi fue algo normal incorporar las sillas, ya que es una solución a lo que estaba notando; con buenos resultados. Se tiene una mala impresión de la silla, pero incluso puede ser un objeto que eleve el nivel, en base a la respuesta del alumno”, destacó la profesora.

Gracias a la incorporación de la silla, se pueden sumar a las prácticas de yoga adultos mayores y personas que tienen alguna dificultad motriz o patología física que impida poder realizar los ejercicios en suelo. Al respecto Sonia comenta que se muchas de las posturas se adaptan a la silla, siendo prácticamente indiferente si se realiza en suelo o con el objeto.

Los beneficios de la práctica de yoga en silla

Dentro del universo de bondades que presente la actividad, la profesora sanjuanina destaca que activa la movilidad y la circulación, permitiendo que trabajen de forma conjunta todos los sistemas.

Además, se trabaja el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad, indispensables para el active del cuerpo.

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También permite reducir el estrés, permitiendo realizar movimientos suaves y estiramiento sin impacto.

“Es como hacer las posturas en el piso. Lo único que cambia es el apoyo, pero el beneficio del yoga terapéutico es el mismo. Se incluye todo lo que conforma la práctica, se hacen ejercicios de respiración, de concentración. Se hace mucho hincapié en la concentración. La clase en silla es en forma conjunta con todas las técnicas del yoga”, destacó Sonia.

Dónde sumarse a las prácticas de yoga en silla en San Juan

Uno de los espacios donde se pueden hacer las prácticas de manera gratuita es gracias al taller que se brinda desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, donde además de realizar los ejercicios, se promueve el bienestar integral fortaleciendo el encuentro y la vida en comunidad.

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Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 4215767/77, y las clases se dictan todos los lunes a las 16:30 horas en la Unión Vecinal del Barrio 25 de Mayo, cerca del Palomar.

Además, Sonia cuenta con su espacio propio ubicado en Rivadavia. En el mismo también lleva a cabo prácticas de yoga en silla. El espacio se llama Centro Sanjuanino de Yoga y se encuentra en calle Madariaga 24 sur, frente al Hospital Marcial Quiroga. Para mayor información se pueden comunicar al 2646723135.