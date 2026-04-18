Paseo Yoga, la propuesta de una sanjuanina para conocer gratis el abanico de opciones que ofrece la disciplina

El yoga es sin duda una disciplina que está en auge en San Juan , con una multiplicidad de espacios dedicados a compartir sus bondades y beneficios. Sin embargo, pocos son los que conocen las diferencias entre una práctica y otra dentro del universo que ofrece. Es por ello que la sanjuanina Marina Zeghaib llevará a cabo “Paseo Yoga” ; una iniciativa que invita a conocer la disciplina desde adentro totalmente gratuita.

Yoga acuático, la llamativa propuesta de una sanjuanina para conectar con uno mismo en medio de un paisaje maravilloso

En diálogo con DIARIO DE CUYO, la profesora de yoga comentó que si bien la propuesta ya la había realizado hace dos años con el mismo espíritu de abrir las puertas del yoga a la comunidad, en esta oportunidad su resurgir vino de la mano de la cantidad de consultas que recibe sobre las clases, donde nota un gran porcentaje de desconocimiento sobre las finalidades de cada práctica.

Para tener una noción, dentro de lo que es el mundo del yoga se encuentran el yoga deportivo, acroyoga, terapéutico, yoga nidra (meditación), yoga en silla (para personas con dificultades motrices), kundalini, entre otros. El propósito de Marina es poder compartir algunas de estas variantes para que los sanjuaninos puedan elegir la práctica acorde a sus necesidades, gustos y posibilidades. “La idea es que la gente tenga una semana pasa pasar por el yoga, conocer cada día un estilo distinto. De esta manera podrán entender cuál es mejor para su cuerpo” , aseguró.

En total durante cuatro días se compartirán cinco variantes dentro del yoga en distintos horarios, para que los sanjuaninos puedan elegir el que más les atraiga o sientan mayor afinidad, y poder realizar la práctica de forma gratuita .

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“Mi idea obviamente es poder sumar gente nueva y tal vez principiantes que quieren conocer estos estilos. Tenemos un abanico de alumnos lindo, establecido, y la idea es que se sume gente nueva para conocer los beneficios. Me interesa que conozcan los beneficios del yoga, porque quienes estamos dentro de esto siempre analizamos como viene la sociedad en sí y vemos muchos problemas de ansiedad, de depresión, de inconstancia ante una actividad física. Hay muchos problemas que se están volviendo patológicos y se agravan año a año. Eso me lleva a abrir esto. Es importante que haya una bajada de cambio y pueda abocarse más tiempo a uno mismo”, reflexionó Marina.

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Cómo ser parte de Paseo Yoga

El evento se llevará a cabo en el Instituto Sur La Pointe, ubicado en el Edificio El Andino, por Ignacio de la Roza 697 oeste, primer piso; del 21 al 24 de abril.

El cronograma de prácticas será el siguiente:

Yoga Integral: martes 21/04 a las 18 horas y miércoles 22/04 a las 15 horas

Yoga Terapéutico: miércoles 22/04 a las 8:30 horas

Yoga Deportivo: jueves 23/04 a las 20 horas

Yoga +60: jueves 23/04 a las 17 horas

Yoga Nidra (meditación): viernes 24/04 a las 9.45 horas

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La propuesta consiste en elegir la o las clases que se quieran realizar como el horario disponible y comunicarse al 2646731260 para reservar el lugar ya que los cupos son limitados.