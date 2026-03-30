Yoga acuático, la llamativa propuesta de una sanjuanina para conectar con uno mismo en medio de un paisaje maravilloso

Yoga SUP . Así se denomina la práctica deportiva que estará guiando Melisa Diaz Menaches en el Dique de Ullum el primer fin de semana de abril. Fusionando posturas del yoga con el SUP (Stand Up Paddle), el desafío se enfoca en no perder la concentración y lograr conectar con la energía del agua y el paisaje que sirve como escenario natural sin precedentes.

Homenaje en San Juan: vigilia y actos por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

Melisa comenzó a incursionar en esta variante del yoga hace unos años y su intención es que sea cada vez más conocida, ya que no es habitual la práctica deportiva sobre el agua. “El Yoga SUP es una práctica holística que potencia el equilibrio, la concentración y la conexión interna al realizar posturas sobre una tabla en el agua. La inestabilidad suave del entorno acuático activa el corazón, mejora la coordinación y te invita a habitar el presente con total conciencia. Al integrarlo con Yoga Mat, logramos una preparación física y energética que eleva la experiencia a un nivel profundo, consciente y transformador” , destacó la instructora.

De esta manera, la experiencia permite llevar la concentración al presente, siendo desafiante pero también divertido y relajante cuando se logra entrar en ritmo con el movimiento del agua. Un detalle no menor es que para la practica acuática es necesario contar con instrumentos de seguridad que son brindados por Melisa a la hora de ingresar al agua.

La actividad comenzará con una práctica guiada en tierra, para tener una primera aproximación al yoga en caso de no haberlo realizado antes, como para ir activando la musculatura y el cuerpo en general. Posteriormente se hace el traslado al agua.

La practica se realiza en tablas preparadas para ello, que pueden soportar hasta dos personas por unidad. Las tablas están enlazadas a un centro donde se encuentra Melisa guiando. Explorar el equilibrio, la confianza y la conexión con el entorno serán parte de los ejes a abordar. Sobre el agua se realizará además una meditación y relajación.

Al finalizar se compartirá un momento de merienda en el parador, contemplando el atardecer, siendo una instancia ideal para el intercambio de experiencias.

WhatsApp Image 2026-03-27 at 14.58.27

Así, quienes asistan podrán mejorar el equilibrio, la fuerza y estabilidad corporal, reducir el estrés y la ansiedad, potenciar la conexión con la naturaleza, elevar la energía y beneficiar la relajación mental y emocional.

Cómo ser parte de la práctica de Yoga SUP

Melisa detalló que, como se encuentra en instancia de difusión de la actividad apunta a encuentros abiertos al público para que se interioricen sobre la practica y se sumen más adeptos. Detalle no menor es que no es necesario tener experiencia previa y lo pueden practicar tanto niños como personas adultas. "Si hay alguna persona con condición limitante no podrá practicarlo como cualquier otro deporte, pero se puede adaptar", destacó la instructora.

El próximo será el sábado 4 de abril, desde las 18 horas, en el parador Roots Ullum, en el embarcadero del Dique de Ullum. La actividad incluye todo el equipamiento de seguridad requerido y habrá cupos limitados.

Para ser parte se puede realizar la reserva previa al 264-5451669 o al Instagram @melidmdm. Actividad arancelada.