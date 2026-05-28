Congreso FIRA Joven: problemáticas de cada jurisdicción y el impacto del auge tecnológico, entre los temas que interesan a la juventud

Durante dos jornadas se llevará a cabo en la Ciudad de San Juan el Congreso FIRA Joven “Nueva generación inmobiliaria” , con una importante presencia de empresarios, desarrolladores, cámaras y referentes del sector como de rubros involucrados de todo el país. En la previa del evento de carácter nacional, del que DIARIO DE CUYO es Media Partner, se realizó una reunión de la Comisión Directiva de la FIRA, donde se analizaron varios temas relacionados a la actividad y su entorno macro.

Fue la presidenta de la FIRA (Federación Inmobiliaria de la República Argentina), la sanjuanina Josefina Pantano, quien brindó detalles en diálogo con este medio sobre los temas abordados en la previa al inicio formal del congreso previsto para la tarde del jueves 28 de mayo. “No solo tuvimos la reunión del Consejo Directivo de la FIRA, sino que hicimos una reunión además con los jóvenes donde abordamos temas que son de mucha relevancia para nuestro sector”, dijo.

Y continuó: “Como disparadores abordamos lo que tiene que ver con los proyectos legislativos vinculados al sector, el ámbito económico y también todo lo que tiene que ver con las redes y las nuevas tecnologías. Hemos tenido una charla específica sobre eso, como un disparador en el debate de la nueva era, de la renovación digital”.

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La actividad, que inició alrededor de las 10 de la mañana y se extendió hasta las 13 horas en el Museo de la Historia Urbana, en Capital, contó con la presencia de los representantes de las 25 instituciones asociadas a la FIRA, quienes aprovecharon la oportunidad para exponer las realidades de cada provincia en torno al mercado inmobiliario y el estado en el que se encuentran. Gracias a ello se abordaron temas que atraviesan a todas las provincias en general, como venta de inmueble, disponibilidad para alquilar, valores, rentabilidades, capacidades de pago, morosidades de parte de los inquilinos o cumplimiento de las litigiosidades.

El papel de San Juan en el desarrollo inmobiliario y su protagonismo a nivel nacional

Tanto para Pantano, como para Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, e Iván Orozco, vicepresidente primero del Conosur de CILA (Confederación Inmobiliaria Latinoamericana), la realización de este evento en la provincia no es un detalle menor, teniendo en cuenta el rol que está tomando San Juan a nivel nacional y el interés que despierta en potenciales inversionistas.

“San Juan se viene proyectando nacionalmente desde hace tiempo, y la Expo Minera fue un ejemplo claro de eso. Este evento organizado por los jóvenes tanto de la Federación como del Colegio ha superado las expectativas, y esto se debe al momento que estamos atravesando”, reflexionó Costela.

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Por su parte, Pantano aseguró que el análisis que se realiza sobre la provincia es más que importante, más si se lo vincula al desarrollo que demandará la actividad minera, un tema que toma gran relevancia en la agenda del congreso. Sobre este punto detalló: “Sabemos que San Juan tiene una necesidad habitacional por cubrir y que los desarrollos inmobiliarios pueden no ser específicamente de la gente de la provincia, sino que pueden venir capitales de otros lados del país y hasta extranjeros”.

Desarrollo, tecnología, economía, IA, construcción, proyecciones y comunidad inmobiliaria son algunos de los temas que nutrirán la importante agenda que tienen prevista desarrollar desde la FIRA en el congreso que tendrá la presencia de importantes disertantes y actores tanto del sector como de actividades vinculadas.

Instituciones asociadas a la FIRA y presentes en el Congreso nacional en San Juan