    • 28 de mayo de 2026 - 14:20

    Hallazgo en Iglesia: encontraron restos humanos y vainas de fusil en la cordillera de Colangüil

    El descubrimiento fue realizado por Gendarmería durante un patrullaje en una zona cordillerana de Iglesia. La aparición de restos óseos humanos y municiones calibre 7.62 abrió una investigación judicial y forense.

    Los restos óseos encontrados en Iglesia.

    Los restos óseos encontrados en Iglesia.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un inquietante hallazgo sacudió al departamento Iglesia, luego de que efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal” de Gendarmería Nacional Argentina encontraran restos óseos humanos y vainas servidas de fusil en plena Cordillera de Colangüil.

    Leé además

    Milei mostró un tono mesurado en la entrevista.

    Milei evitó confrontar con la Iglesia y se mostró optimista para 2027: "Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección"
    Iglesia de Villa Mercedes.

    Comenzó la despedida de la histórica iglesia de Villa Mercedes: el 30 de mayo retirarán todas sus reliquias

    El descubrimiento ocurrió durante un patrullaje pedestre realizado en una zona de difícil acceso de la cordillera, donde los uniformados detectaron inicialmente restos humanos dispersos en el terreno. Ante las características del hallazgo y el contexto geográfico, en un primer momento se manejó la hipótesis de que podrían corresponder a antiguos pobladores originarios.

    Por esa razón, se dio intervención a especialistas de Patrimonio Cultural de San Juan para iniciar las primeras evaluaciones en el lugar. Sin embargo, mientras se desarrollaban las tareas periciales, apareció un elemento que modificó por completo el enfoque de la investigación: ocho vainas servidas calibre 7.62 milímetros, munición utilizada habitualmente en fusiles de guerra o armas de alto poder.

    Tras este nuevo hallazgo, tomó intervención la UFI del Norte, que ordenó preservar la escena y avanzar con actuaciones judiciales para determinar qué ocurrió en ese sector cordillerano.

    Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre la antigüedad de los restos ni sobre la posible identidad de las personas encontradas. Tampoco se pudo establecer si existe relación directa entre los restos humanos y las municiones halladas en el lugar.

    El caso genera expectativa debido a las características del escenario donde fueron encontrados los elementos: una extensa región de frontera cordillerana donde históricamente se realizan patrullajes y controles de seguridad permanentes.

    Ahora, el avance de las pericias forenses será clave para determinar el origen de los restos óseos, establecer cuánto tiempo llevan en la zona y esclarecer si detrás del hallazgo existe algún hecho violento vinculado al uso de armas de fuego.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    congreso fira joven: problematicas de cada jurisdiccion y el impacto del auge tecnologico, entre los temas que interesan a la juventud

    Congreso FIRA Joven: problemáticas de cada jurisdicción y el impacto del auge tecnológico, entre los temas que interesan a la juventud

    Por Celeste Roco Navea
    Arrancó la obra de pavimentación de Calle Divisoria, en el departamento Angaco.

    En Angaco arrancó la pavimentación de una arteria clave que facilitará el acceso al hospital departamental

    Por Fabiana Juarez
    Rawson organizó una Fan Fest para alentar la actividad comercial en el departamento.

    Fan Fest en Rawson: sortean una moto 0km para reactivar el comercio local y alentar a la Scaloneta

    Rawson en Comunidad.

    "Rawson en Comunidad" debutó en Valle Grande con servicios, obras y asistencia directa a vecinos