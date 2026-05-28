Hallazgo en Iglesia: encontraron restos humanos y vainas de fusil en la cordillera de Colangüil

El descubrimiento fue realizado por Gendarmería durante un patrullaje en una zona cordillerana de Iglesia. La aparición de restos óseos humanos y municiones calibre 7.62 abrió una investigación judicial y forense.

Un inquietante hallazgo sacudió al departamento Iglesia, luego de que efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal” de Gendarmería Nacional Argentina encontraran restos óseos humanos y vainas servidas de fusil en plena Cordillera de Colangüil.

El descubrimiento ocurrió durante un patrullaje pedestre realizado en una zona de difícil acceso de la cordillera, donde los uniformados detectaron inicialmente restos humanos dispersos en el terreno. Ante las características del hallazgo y el contexto geográfico, en un primer momento se manejó la hipótesis de que podrían corresponder a antiguos pobladores originarios.

Por esa razón, se dio intervención a especialistas de Patrimonio Cultural de San Juan para iniciar las primeras evaluaciones en el lugar. Sin embargo, mientras se desarrollaban las tareas periciales, apareció un elemento que modificó por completo el enfoque de la investigación: ocho vainas servidas calibre 7.62 milímetros, munición utilizada habitualmente en fusiles de guerra o armas de alto poder.

Tras este nuevo hallazgo, tomó intervención la UFI del Norte, que ordenó preservar la escena y avanzar con actuaciones judiciales para determinar qué ocurrió en ese sector cordillerano.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre la antigüedad de los restos ni sobre la posible identidad de las personas encontradas. Tampoco se pudo establecer si existe relación directa entre los restos humanos y las municiones halladas en el lugar.