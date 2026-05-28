    • 28 de mayo de 2026 - 08:36

    "Rawson en Comunidad" debutó en Valle Grande con servicios, obras y asistencia directa a vecinos

    El nuevo programa municipal reunió a distintas áreas del municipio en un operativo integral con mejoras urbanas, atención social, salud, empleo y actividades recreativas.

    Rawson en Comunidad.

    "Rawson en Comunidad".

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    La Municipalidad de Rawson puso en marcha el programa “Rawson en Comunidad” con una intervención territorial en el barrio Valle Grande, donde distintas dependencias municipales trabajaron de manera conjunta para acercar servicios y respuestas directas a los vecinos.

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    El operativo se desarrolló en el playón del barrio desde horas de la tarde y contó con la participación de todas las áreas operativas del municipio. Durante la jornada se llevaron adelante tareas de limpieza, reacondicionamiento de espacios públicos, mejoras de iluminación y trabajos de pintura y mantenimiento urbano.

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    Además, los vecinos pudieron acceder a servicios de Rentas, asesoramiento a través del asistente virtual Lito y atención vinculada a zoonosis, vacunación y concientización sobre el cuidado responsable de mascotas.

    La propuesta también incluyó actividades sociales, recreativas y comunitarias, con espacios destinados a juventudes, género, salud y familia, además de una kermés deportiva orientada a los más chicos. En paralelo, hubo asesoramiento sobre capacitaciones laborales y programas de empleo, junto a la participación de emprendedores y propuestas culturales.

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    En el marco de la actividad, el intendente Carlos Munisaga destacó la importancia de acercar el municipio a cada barrio del departamento y sostuvo que el objetivo es garantizar presencia territorial y acompañamiento permanente a la comunidad. “El pedido de los vecinos era que el municipio estuviera más cerca y por eso decidimos avanzar con este programa en distintos puntos de Rawson”, expresó el jefe comunal.

    Munisaga también remarcó que, además de los servicios y operativos, se iniciaron obras que tendrán continuidad en la zona, como mejoras en plazas, calles y alumbrado.

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    Otro de los aspectos destacados de la jornada fue el avance en la organización vecinal de Valle Grande, ya que distintos sectores del barrio comenzaron a trabajar en la conformación de una unión vecinal para fortalecer el trabajo comunitario.

    Desde el municipio informaron que el programa “Rawson en Comunidad” tendrá continuidad la próxima semana y desembarcará el miércoles 3 de junio en el playón del CIC de Villa Angélica.

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