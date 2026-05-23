Dos hombres fueron detenidos acusados de intentar robar la batería de un auto en Rawson

Ambos fueron detenidos por personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta tras la denuncia de vecinos del Barrio Buenaventura Luna.

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Dos hombres fueron detenidos por efectivos policiales luego de ser acusados de intentar sustraer la batería de un automóvil en el Barrio Buenaventura Luna, en el departamento Rawson.

El procedimiento se inició cuando una vecina se presentó en la Subcomisaría Buenaventura Luna para denunciar que varios sujetos intentaban robar elementos en la vivienda de su hija.

Tras recibir el alerta, personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta se dirigió al lugar y entrevistó tanto a la damnificada como a un vecino de la zona. Ambos señalaron que los sospechosos habían escapado hacia el este por calle Quiroz.

Con los datos aportados, los efectivos realizaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron localizar a los presuntos autores en la intersección de calles Rivadavia y Agustín Gómez, donde finalmente fueron aprehendidos.

Al regresar al lugar del hecho, los policías constataron que un vehículo presentaba daños en el capot y además hallaron abandonada una batería marca Parabate de 70 amperes, que habría sido sustraída durante el intento de robo.