    • 23 de mayo de 2026 - 10:30

    Tragedia en la ruta 118: tres personas murieron tras un choque frontal entre un camión y un auto

    El violento impacto ocurrió a la altura de Colonia Tatacuá en Corrientes. Las víctimas viajaban en un vehículo menor y fallecieron en el acto. El conductor del transporte de carga resultó ileso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un brutal siniestro vial tiñó de luto el comienzo del fin de semana largo en la provincia de Corrientes. Tres personas murieron en el acto tras un violento choque frontal entre un auto y un camión con acoplado sobre la Ruta Nacional 118, un hecho que vuelve a encender las alarmas por el constante incremento de la fatalidad vial en la región.

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    El trágico episodio ocurrió este viernes por la tarde, alrededor de las 19:50, a la altura del kilómetro 36, en jurisdicción de la localidad de Colonia Tatacuá.

    Por causas que la Justicia aún intenta determinar, un Chevrolet Corsa —conducido por una mujer de 62 años— impactó de manera directa contra un camión Scania que circulaba en sentido contrario.

    La fuerza de la colisión fue demoledora. Debido al brutal choque, el automóvil quedó completamente destruido sobre la calzada y sus tres ocupantes perdieron la vida de forma instantánea. Por su parte, el camionero, un joven de 20 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, resultó ileso pero quedó en estado de shock tras el impacto.

    Pocos minutos después del siniestro, personal de la Comisaría de Distrito de Tatacuá, ambulancias locales y peritos de la Unidad Fiscal arribaron a la zona. El tránsito en ese tramo de la Ruta 118 debió ser interrumpido en su totalidad durante varias horas.

    Los agentes montaron un vallado preventivo y desviaron los vehículos hacia caminos alternativos para permitir que los bomberos y el personal forense realizaran las tareas de rescate de los cuerpos y las pericias correspondientes mecánicas.

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