    • 23 de mayo de 2026 - 09:29

    Triste final para la mujer atropellada por un colectivo en Marquesado: falleció tras agonizar más de 48 horas

    Hilda Analía Martínez, de 54 años, permanecía internada en estado crítico en el Hospital Rawson desde el miércoles. Fiscalía había imputado al chofer por lesiones culposas graves y ahora podría modificarse la calificación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Finalmente y después de agonizar más de 48 horas, confirmó el fallecimiento de Hilda Analía Martínez, la mujer de 54 años que permanecía internada en grave estado tras protagonizar un siniestro vial en el departamento Rivadavia. La víctima permanecía internada en el Hospital Guillermo Rawson en gravísimo estado.

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    Tras el fuerte choque, la mujer quedó inconsciente y debió ser asistida de inmediato. En el Hospital Rawson los médicos diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico grave y politraumatismos. Además, estudios realizados detectaron edema cerebral y una hemorragia subdural en la región temporoparietal izquierda. Con el correr de las horas, el cuadro se volvió irreversible. Los profesionales informaron que la paciente presentaba pupilas midriáticas, ausencia de reflejos y falta de respuesta motora, indicadores compatibles con muerte cerebral. Finalmente, durante la noche del viernes, se produjo su fallecimiento.

    Bustos había sido imputado por el delito de lesiones culposas graves, aunque tras la muerte de Martínez la situación judicial podría agravarse y modificarse la calificación legal de la causa.

    Las pruebas de alcoholemia practicadas tanto al chofer como a la ciclista dieron resultado negativo. La investigación continúa bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales.

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