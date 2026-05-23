Triste final para la mujer atropellada por un colectivo en Marquesado: falleció tras agonizar más de 48 horas

Hilda Analía Martínez, de 54 años, permanecía internada en estado crítico en el Hospital Rawson desde el miércoles. Fiscalía había imputado al chofer por lesiones culposas graves y ahora podría modificarse la calificación.

Finalmente y después de agonizar más de 48 horas, confirmó el fallecimiento de Hilda Analía Martínez, la mujer de 54 años que permanecía internada en grave estado tras protagonizar un siniestro vial en el departamento Rivadavia. La víctima permanecía internada en el Hospital Guillermo Rawson en gravísimo estado.

Todo ocurrió el miércoles al mediodía en cercanías al RIM 22, de acuerdo con la investigación, el colectivo circulaba por calle Soldado Argentino en dirección Este-Oeste y era conducido por Valeriano Andrés Bustos, de 54 años y domiciliado en el departamento San Martín. Al llegar al cruce con Galíndez, impactó contra Martínez, quien se desplazaba en bicicleta de Sur a Norte.

Tras el fuerte choque, la mujer quedó inconsciente y debió ser asistida de inmediato. En el Hospital Rawson los médicos diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico grave y politraumatismos. Además, estudios realizados detectaron edema cerebral y una hemorragia subdural en la región temporoparietal izquierda. Con el correr de las horas, el cuadro se volvió irreversible. Los profesionales informaron que la paciente presentaba pupilas midriáticas, ausencia de reflejos y falta de respuesta motora, indicadores compatibles con muerte cerebral. Finalmente, durante la noche del viernes, se produjo su fallecimiento.

La imputación del chofer podría cambiar Ese mismo viernes por la mañana, en Tribunales, Fiscalía había sostenido que el conductor del colectivo actuó de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria, al no detener completamente la marcha en una intersección en forma de “T” y no ceder el paso a quienes circulaban por la vía transversal.

Bustos había sido imputado por el delito de lesiones culposas graves, aunque tras la muerte de Martínez la situación judicial podría agravarse y modificarse la calificación legal de la causa.