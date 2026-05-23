Investigan presunta entrega de marihuana entre alumnos frente al Colegio Nacional Monseñor Cabrera

Los efectivos que pasaban por el lugar vieron en actitud sospechosa a tres jóvenes en la vereda del establecimiento. Tenían un paquete que contenía marihuana.

Un operativo de prevención realizado frente al Colegio Nacional Monseñor Dr. Pablo Cabrera terminó con el secuestro de marihuana y la intervención de la Justicia Federal, luego de que efectivos policiales detectaran una presunta entrega de droga entre adolescentes.

El hecho ocurrió en la zona de calles Santa Fe y Avenida Rioja, donde personal del Cuerpo Especial de Vigilancia realizaba recorridas preventivas. Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a un joven que, desde el interior del establecimiento educativo, entregaba un paquete de color blanco a través de las rejas a cuatro adolescentes que se encontraban sobre la vereda.

Ante la situación, los efectivos procedieron a entrevistar a los menores, quienes tienen 16 años y domicilio en Villa San Damián, departamento Rawson. Uno de ellos fue identificado con el apellido Villegas, de 14 años.

Durante el procedimiento, los policías constataron que el envoltorio contenía una sustancia vegetal compatible con marihuana, por lo que se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

Además, el personal policial notificó de lo ocurrido a la directora del establecimiento educativo, mientras que la Justicia dispuso el secuestro de la sustancia y el inicio de un legajo por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.