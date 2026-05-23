    • 23 de mayo de 2026 - 10:41

    Investigan presunta entrega de marihuana entre alumnos frente al Colegio Nacional Monseñor Cabrera

    Los efectivos que pasaban por el lugar vieron en actitud sospechosa a tres jóvenes en la vereda del establecimiento. Tenían un paquete que contenía marihuana.

    Patrullero.-
    Patrullero.-

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo de prevención realizado frente al Colegio Nacional Monseñor Dr. Pablo Cabrera terminó con el secuestro de marihuana y la intervención de la Justicia Federal, luego de que efectivos policiales detectaran una presunta entrega de droga entre adolescentes.

    Leé además

    Los detenidos son hermanos de apellido Ibaceta.

    Golpe al narcomenudeo en Chimbas: cayó una banda familiar y secuestraron droga, dinero y celulares
    causaban disturbios en pleno centro, les hallaron marihuana y agredieron a la policia: terminaron tras las rejas

    Causaban disturbios en pleno centro, les hallaron marihuana y agredieron a la policía: terminaron tras las rejas

    El hecho ocurrió en la zona de calles Santa Fe y Avenida Rioja, donde personal del Cuerpo Especial de Vigilancia realizaba recorridas preventivas. Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a un joven que, desde el interior del establecimiento educativo, entregaba un paquete de color blanco a través de las rejas a cuatro adolescentes que se encontraban sobre la vereda.

    Ante la situación, los efectivos procedieron a entrevistar a los menores, quienes tienen 16 años y domicilio en Villa San Damián, departamento Rawson. Uno de ellos fue identificado con el apellido Villegas, de 14 años.

    Durante el procedimiento, los policías constataron que el envoltorio contenía una sustancia vegetal compatible con marihuana, por lo que se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

    Además, el personal policial notificó de lo ocurrido a la directora del establecimiento educativo, mientras que la Justicia dispuso el secuestro de la sustancia y el inicio de un legajo por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

    Los menores quedaron a disposición de la UFI interviniente, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y el origen de la sustancia secuestrada.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Policía Federal. Imagen ilustrativa.

    Desbarataron un punto de venta de cocaína y marihuana en San Juan: dos mujeres detenidas

    dos hombres fueron detenidos acusados de intentar robar la bateria de un auto en rawson

    Dos hombres fueron detenidos acusados de intentar robar la batería de un auto en Rawson

    impactante accidente en escobar: un camion se cruzo de carril, choco contra un puente y lo derrumbo

    Impactante accidente en Escobar: un camión se cruzó de carril, chocó contra un puente y lo derrumbó

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tragedia en la ruta 118: tres personas murieron tras un choque frontal entre un camion y un auto

    Tragedia en la ruta 118: tres personas murieron tras un choque frontal entre un camión y un auto

    Por Redacción Diario de Cuyo