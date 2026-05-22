A punta de pistola, motochorros abordaron a un preventista en San Martín y le robaron más de $1 millón

Los motochorros lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon con dinero, documentación laboral y una notebook.

Un violento robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrió en el departamento San Martín, donde un preventista fue emboscado por dos motochorros armados que le sustrajeron más de un millón de pesos, una computadora y documentación laboral.

La víctima fue identificada con el apellido Gómez, de 43 años, quien trabaja como preventista y circulaba a bordo de un Fiat Palio durante la noche del jueves. Según informaron fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió alrededor de las 23 sobre calle Divisoria, en una zona rural del departamento.

De acuerdo con la denuncia, una motocicleta 110cc con dos sujetos se colocó a la par del vehículo y comenzó a hacerle señas para que detuviera la marcha y se dirigiera hacia la banquina. En un primer momento, Gómez no comprendió lo que sucedía, hasta que uno de los delincuentes exhibió un arma de fuego y lo amenazó directamente.

Bajo intimidación, la víctima frenó el automóvil y fue abordada por uno de los asaltantes, quien abrió la puerta y le robó un bolso con aproximadamente 1.100.000 pesos en efectivo, papeles vinculados a su trabajo y una notebook. Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon del lugar y hasta el momento no fueron identificados.