El video que complica a los tres implicados en el robo de aires acondicionados en la Justicia de San Juan

La investigación por la sustracción de equipos de refrigeración del Poder Judicial de San Juan sumó una evidencia determinante. Un video clave , al que accedió DIARIO DE CUYO , muestra a los tres hombres imputados conversando en el mismo lugar donde se encontraban los aparatos apenas 24 horas antes de concretarse el traslado irregular .

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Las cámaras de seguridad del edificio ubicado en la intersección de calles San Luis y 25 de Mayo, donde funcionan las áreas de Patrimonio y Servicios Generales, registraron a Jorge Fernando Cataldo, Juan Pablo Albornoz y Juan José Gallardo juntos el jueves 7 de mayo . En las imágenes (sin sonido) se observa a los tres empleados judiciales dialogando por varios minutos en el sector exacto donde estaban los aires acondicionados.

Para los investigadores de la UFI Delitos Especiales, este registro es vital porque sitúa a los implicados en la escena del crimen en la que podrían haber estado coordinando acciones antes de la ejecución del robo . Esas mismas cámaras fueron las que, al día siguiente, captaron el momento en que se llevaban los equipos.

El viernes 8 de mayo, alrededor de las 6:00, las cámaras captaron la segunda parte de la maniobra. En el video se ve ingresar una camioneta Toyota Hilux blanca perteneciente al Poder Judicial, la cual curiosamente llevaba el ploteo de “Vehículo recuperado del delito” .

En las imágenes, Gallardo y Albornoz cargan cuatro equipos de aire acondicionado (unidades usadas destinadas a reparación o reutilización) utilizando un carrito de transporte, actuando con total tranquilidad fuera de su horario laboral. Los equipos fueron recuperados posteriormente en el domicilio de uno de los acusados. Estaban en el taller que tenía Albornoz, en su casa, en Albardón, ya que era electricista y especialista en refrigeración.

Embed [VIDEO] Así empleados judiciales robaban aires acondicionados de las instalaciones del Poder Judicial de San Juan pic.twitter.com/DQY1bbeMYi — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) May 10, 2026

Roles y acusaciones cruzadas

Jorge Fernando Cataldo es señalado por la fiscalía como el instigador y organizador de la maniobra. Además de los videos donde aparece con los otros acusados, existen registros que lo muestran en una actitud de hostigamiento e intimidación hacia una superior jerárquica para intentar evitar que se realizara la denuncia. Actualmente cumple prisión domiciliaria en su casa de Rawson, tras recibir el beneficio por parte del juez de garantías y por pedido de la defensa, a raíz de un problema de salud.

El empleado de Servicios Generales Juan Pablo Albornoz, declaró haber recibido una “orden directa” de Cataldo para retirar los aparatos. Aseguró ser un hombre de confianza dentro de Tribunales y sostuvo que creyó que el movimiento era legal y contaba con el aval de Patrimonio.

Juan José Gallardo fue captado cargando los equipos junto a Albornoz y admitió haber realizado el traslado por pedido de su compañero.

Cataldo, Albornoz y Gallardo quedaron imputados por el delito de peculado, que sanciona a funcionarios públicos que sustraen bienes cuya custodia les fue confiada. El juez Matías Parrón otorgó un plazo de ocho meses para la investigación penal preparatoria y les prohibió acercarse a las áreas de Patrimonio y Servicios Generales.