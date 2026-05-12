[VIDEO] Quiso robar una bicicleta en la UNSJ y terminó atrapado por alumnos

Claudio Federico Gallardo fue atrapado cuando intentaba llevarse una bicicleta tras cortar la cadena de seguridad en el estacionamiento de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) . Recibió seis meses de cárcel efectiva y fue declarado reincidente.

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Fue condenado mediante juicio abreviado , luego de ser encontrado culpable del delito de robo en grado de tentativa.

Según informaron fuentes judiciales, el episodio ocurrió el viernes 8 de mayo de 2026, alrededor de las 10:40 , cuando el acusado ingresó al sector de estacionamiento de bicicletas ubicado en la parte posterior de la facultad . Allí, utilizando un corta candado que llevaba consigo, violentó la cadena de seguridad de una bicicleta marca Topmega, rodado 29, de color negro.

De acuerdo a la investigación, Gallardo intentó retirarse del lugar con el rodado, pero fue advertido e interceptado por personas que se encontraban en la zona , quienes lograron reducirlo y concretar la aprehensión hasta la llegada del personal policial.

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Tras el arribo de efectivos, se dio intervención al Sistema Especial de Flagrancia. El procedimiento fue coordinado por el fiscal del caso, Francisco Micheltorena, junto a la ayudante fiscal Thomas García, mientras que previamente se realizaron consultas con el fiscal de turno, Cristian Gerarduzzi.

image El detenido y condenado llevaba un corta candado y una gorra, barbijo y cuellera para no ser identificado por las cámaras de seguridad.

Finalmente, las partes acordaron resolver la causa mediante juicio abreviado este lunes 11 de mayo. Además de la pena de prisión efectiva, se declaró la reincidencia del acusado en los términos del artículo 50 del Código Penal, se mantuvo la prisión preventiva y se ordenó el decomiso de los elementos utilizados para cometer el delito.