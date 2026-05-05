Becas UNSJ 2026: cierran las inscripciones para acceder al beneficio de Desempeño Académico

Esta convocatoria de la UNSJ está dirigida específicamente a estudiantes ingresantes, tanto del nivel universitario como preuniversitario

Hasta el jueves 7 de mayo hay tiempo de inscribirse para la Beca de Desempeño Académico.

La UNSJ, a través de la Dirección de Servicio Social de la Secretaría de Bienestar Universitario, informa que haste el jueves 7 de mayo se encuentran abiertas las inscripciones para la Beca de Desempeño Académico. Esta iniciativa forma parte de un sistema integral de políticas estudiantiles que busca garantizar la permanencia y el egreso de los alumnos.

La beca de Desempeño Académico no es sólo una ayuda económica; es una herramienta de contención. Consiste en una asignación monetaria anual con pagos mensuales, destinada a solventar los gastos derivados de la actividad académica (apuntes, materiales, etc).

unsj2 La Beca de Desempeño Académico de la UNSJ está destinada a estudiantes ingresantes, tanto del nivel universitario como preuniversitario. Sin embargo, el programa va más allá de lo financiero. Los beneficiarios reciben un seguimiento académico personalizado por parte de un equipo de profesionales. Este acompañamiento brinda escucha, orientación y apoyo ante cualquier inconveniente que pueda surgir durante la trayectoria educativa, asegurando que el estudiante cuente con el respaldo necesario para afrontar los desafíos del ingreso.

Requisitos para la beca de la UNSJ La convocatoria está abierta para estudiantes ingresantes de educación secundaria (escuelas preuniversitarias), tecnicaturas, ciclos de música y carreras de grado. Los requisitos básicos son:

Ser alumno regular de la UNSJ. Estar inscripto y cursando regularmente sus estudios en educación secundaria, tecnicaturas universitarias, ciclo preuniversitario de música o en alguna carrera de grado.

Presentar la solicitud de inscripción y la documentación requerida (sujeta a análisis socioeconómico).

No poseer título universitario previo.

No tener relación laboral con la universidad (excepto ayudantes de segunda). Una mirada integral del bienestar en la UNSJ Desde la Secretaría de Bienestar Universitario destacan que estas becas no funcionan de manera aislada. 'Forman parte de un sistema de políticas universitarias, junto con el comedor gratuito y las actividades deportivas, que tienen como objetivo que los estudiantes avancen y concluyan sus estudios', explicaron las autoridades. Cada solicitud es sometida a un riguroso análisis económico y social para garantizar que el recurso llegue a quienes más lo necesitan.