    • 30 de abril de 2026 - 22:16

    Murió el exdecano de Ingeniería Mario Fernández y conmueve a la UNSJ

    La UNSJ despidió al ingeniero Oscar Mario Fernández, exdecano de Ingeniería, destacando su legado académico y humano en la universidad.

    El ingeniero Oscar Mario Fernández fue una figura clave de la UNSJ y la Facultad de Ingeniería. &nbsp;

    El ingeniero Oscar Mario Fernández fue una figura clave de la UNSJ y la Facultad de Ingeniería.

     

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    La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan expresó un profundo pesar por el fallecimiento de un referente clave de la UNSJ y la Facultad de Ingeniería en San Juan, el ingeniero Oscar Mario Fernández. La UNSJ pierde a un histórico exdecano que dejó una huella en la formación académica y el desarrollo institucional.

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    Desde la Facultad de Ingeniería informaron que Fernández tuvo una extensa trayectoria: fue estudiante, egresado, docente e investigador, además de ocupar cargos como subjefe de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, vicedecano y decano, destacándose por su compromiso con la educación pública.

    UNSJ despide a un referente de la ingeniería

    El fallecimiento de Fernández generó una fuerte repercusión en la UNSJ, donde colegas, alumnos y allegados lo recordaron como una persona cercana, comprometida y con una marcada calidad humana. Mensajes en redes sociales lo describieron como “gran profesional”, “ejemplo” y “amigo”.

    Las autoridades destacaron su rol como defensor de la universidad y su aporte a la consolidación académica de la Facultad de Ingeniería, donde dejó un legado que trascenderá generaciones.

    El velatorio se realizará este viernes 1 de mayo, de 8 a 16 horas, en la Cochería San José, ubicada en calle Salta 434 sur, en Capital. La despedida convoca a toda la comunidad educativa y a quienes compartieron su camino.

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