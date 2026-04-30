Murió el exdecano de Ingeniería Mario Fernández y conmueve a la UNSJ

La UNSJ despidió al ingeniero Oscar Mario Fernández, exdecano de Ingeniería, destacando su legado académico y humano en la universidad.

El ingeniero Oscar Mario Fernández fue una figura clave de la UNSJ y la Facultad de Ingeniería.

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La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan expresó un profundo pesar por el fallecimiento de un referente clave de la UNSJ y la Facultad de Ingeniería en San Juan, el ingeniero Oscar Mario Fernández. La UNSJ pierde a un histórico exdecano que dejó una huella en la formación académica y el desarrollo institucional.

Desde la Facultad de Ingeniería informaron que Fernández tuvo una extensa trayectoria: fue estudiante, egresado, docente e investigador, además de ocupar cargos como subjefe de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, vicedecano y decano, destacándose por su compromiso con la educación pública.

UNSJ despide a un referente de la ingeniería El fallecimiento de Fernández generó una fuerte repercusión en la UNSJ, donde colegas, alumnos y allegados lo recordaron como una persona cercana, comprometida y con una marcada calidad humana. Mensajes en redes sociales lo describieron como “gran profesional”, “ejemplo” y “amigo”.

Las autoridades destacaron su rol como defensor de la universidad y su aporte a la consolidación académica de la Facultad de Ingeniería, donde dejó un legado que trascenderá generaciones.