El Rector de la UNSJ, junto a autoridades del todo el país, respondieron a Capital Humano: "Las universidades permanecen abiertas"

Días atrás el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades públicas de todo el país a que informen los planes de contingencia para garantizar el dictado de clases en medio de los paros que se están llevando a cabo desde el inicio del ciclo lectivo. Ante esto, la reacción de la comunidad universitaria se vio reflejada en un comunicado que emitieron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un espacio donde participan todas las máximas autoridades de las casas de altos estudios, entre ellos el rector Tadeo Berenguer de la UNSJ.

En el texto, dirigido al Subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, destacan en una primera parte que “las Universidades permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional, garantizando -en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias- el desarrollo de actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, así como el sostenimiento del derecho social a la educación superior pública”.

Se pone en foco precisamente el tema presupuestario teniendo en cuenta que el Gobierno nacional aun no pone en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario, e incluso pretende enviar otro proyecto al Congreso. Además, el grueso del reclamo es precisamente el desfinanciamiento que están sufriendo las universidades públicas de todo el país.

Sobre este punto, detalla el documento: “Toda consideración seria sobre la situación actual del sistema universitario exige reconocer el contexto estructural que lo atraviesa: el flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, expresión de uno de los consensos democráticos más amplios alcanzados por el Congreso de la Nación en materia educativa”.

El pedido de los integrantes del CIN es que no se ponga la mirada crítica sobre las acciones que se están ejecutando en las universidades, sino todo el contexto que llevó a que estas medidas de fuerzas se fueran ejecutando semana tras semana; entendiendo que la restricción financiera y salarial impacta en las condiciones en las que se debe garantizar el derecho a enseñar y aprender.