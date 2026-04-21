El espacio que la UNSJ creó para visibilizar la realidad de los pueblos indígenas de San Juan cumple 20 años

El 6 de junio de 2006 se institucionalizaba el Programa Universitario de Asuntos Indígenas (PUAI) , un espacio perteneciente al departamento de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. A dos décadas de su creación, el profesor Alejandro Salazar compartió con DIARIO DE CUYO el detalle de las acciones que se realizaron en todo este tiempo y los proyectos que se vienen para el futuro.

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“La Universidad buscó acercarse a los pueblos indígenas que estuvieron en territorio sanjuanino, como el pueblo huarpe y los diaguitas. Parte de ese acercamiento fue la creación de este programa”, comenta el docente universitario, quien actualmente está a cargo del programa, junto al Co-director Francisco Ceballos. Si bien los trabajos universitarios en torno a estas comunidades datan de la década del 90, coordinados por las docentes e investigadoras Olga Rodríguez y Rosa Ferrer, bajo la órbita del programa se contó con un mayor apoyo institucional, permitiendo el crecimiento del mismo.

La primera etapa del funcionamiento del programa estuvo enfocada en la educación intercultural bilingüe. Es decir, contacto con las escuelas que forman parte de las comunidades indígenas, generando talleres, foros y encuentros con la docencia, desde nivel inicial hasta secundaria.

También se abordó la arista turística y como este eje se desarrolla en el interior de las comunidades, puntualmente en Valle Fértil. Problemáticas en cuanto a territorio, acceso a servicios básicos como agua, además de la generación de distintos cursos han sido parte de las acciones de los últimos 20 años.

“Hoy estamos con un diagnóstico en general sobre las necesidades de hoy. Siempre las problemáticas son parecidas, pero lo que buscamos es ver qué pasa hoy en las comunidades en cuanto al trabajo, derecho y reconocimiento”, remarcó Salazar.

Para el docente, si bien hay un mayor bagaje de información sobre las comunidades originarias, su impacto social y su realidad actual, entiende que sigue faltando formación dentro de ciertos espacios. “Incluso dentro de la misma universidad, donde si bien hay un cambio de paradigma, hay espacios donde no hemos podido llegar”, insiste.

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El acompañamiento del PUAI ha sido más que importante en algunas zonas donde la motivación para desarrollar actividades dentro de cada comunidad ha sido fundamental para el desarrollo de las mismas.

La actividad del Programa Universitario de Asuntos Indígenas en la semana de los Pueblos Originarios

Del 19 al 25 de abril se conmemora la semana de los Pueblos Originarios, jornadas que invitan a la reflexión y concientización sobre las distintas realidades que atraviesan los integrantes de estas comunidades.

En ese contexto, desde el PUAI estarán realizando el viernes 24 de abril de 16 a 18 horas, la actividad denominada “Mesa y diálogo intercultural”, un espacio que propia el encuentro, escucha e intercambio de saberes.

La misma se realizará en la Sala de Audio y Video de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, por Av. Ignacio de la Roza y Sarmiento. Las acreditaciones para la actividad gratuita se realizan media hora antes del inicio de la mesa y se entregarán certificaciones al finalizar la jornada.

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Durante el encuentro, miembros de la comunidad huarpe, diaguita y boliviana compartirán sus problemáticas actuales. “Será un debate enfocado en la escucha donde las propias comunidades compartirán lo que hoy están viviendo”, enfatizó Salazar.

Los proyectos que tiene el Programa Universitario de Asuntos Indígenas en el horizonte

Uno de los propósitos para este año dentro del PUAI es volver a retomar las acciones enfocadas en la educación intercultural bilingüe. Sobre este punto, Salazar detalló que, si bien es algo que vienen desarrollado, la intención es poder llegar a más sectores de la sociedad, tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria.

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Además, se ha propuesto trabajar con la identidad indígena, como el racismo dentro de las mismas comunidades y la reestructuración de estas organizaciones. “Para tener una idea, el pueblo huarpe tiene como unas 20 comunidades, cuando hace 20 años eran 4 o 5. Estudiar ese proceso, qué sucedió en el interior de cada comunidad es lo que nos interesa hacer”, destacó.

Y finalizó: “Estas investigaciones llevan a que la sociedad conozca esta realidad. Incluso sirven como insumo para el gobierno y otras instituciones, y a partir de estos datos pueden entrar en diálogo con las comunidades”.