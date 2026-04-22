La Escuela de Oficios de la UNSJ desembarcó en Chimbas: dictará 11 talleres gratuitos para los vecinos

En un paso decisivo para fortalecer la inserción laboral y la formación profesional en el territorio, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el municipio de Chimbas formalizaron la implementación de 11 talleres pertenecientes a la Escuela de Oficios y Educación Profesional (EOEP) que lanzó su oferta en marzo pasado para llegar a diferentes departamentos.

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La firma del acta complementaria fue encabezada por el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer , y la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez , en el marco de un convenio de cooperación histórica que une a ambas instituciones desde 1988.

El taller de tejido es una de las propuestas de formación que ofrece la Escuela de Oficios y Educación Profesional de la UNSJ.

Lo distintivo de esta iniciativa es que la oferta académica no es aleatoria: responde a un análisis previo de las necesidades del departamento. 'Hubo un análisis respecto de cuáles son las necesidades y, en base a eso, acercamos herramientas para formalizar laboralmente a los ciudadanos', destacó la intendenta Rodríguez, celebrando la política de "puertas abiertas" de la casa de altos estudios.

Por su parte, el rector Berenguer expresó su satisfacción por el rol social de la institución: “Es muy grato que nuestra Universidad pueda contribuir al desarrollo de vecinos y vecinas chimberas en una multiplicidad de cursos”.

Los 11 talleres de la UNSJ disponibles

La oferta es amplia y cubre sectores clave de la economía regional. La información sobre días, horarios y lugares de cursado están disponibles en el municipio de Chimbas. Los cursos confirmados son:

Comercialización y marketing para emprendedores de la economía social.

para emprendedores de la economía social. Diseño de vestuarios y taller de costura.

y taller de costura. Cocina para emprendedores.

para emprendedores. Construcción (Niveles 1, 2 y 3).

(Niveles 1, 2 y 3). Plomería (Niveles 1, 2 y 3).

(Niveles 1, 2 y 3). Operación de equipos pesados (Topadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras).

(Topadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras). Industrialización y conservación de alimentos y productos regionales.

y productos regionales. Cuidar con dignidad (formación en cuidados).

(formación en cuidados). Manipulación de alimentos .

. Instalación de aires acondicionados .

. Instalación y mantenimiento de equipos de riego presurizado.

Excelencia académica en el territorio

La Secretaria de Extensión Universitaria, Laura Garcés, explicó que la diversidad de los cursos surge de las 62 carreras de grado que dicta la UNSJ. 'De allí se desprenden muchos oficios, por lo tanto, la oferta es muy amplia', señaló, remarcando que los docentes a cargo pertenecen a las diferentes unidades académicas de la Universidad.

La expansión de la Escuela de Oficios no se detiene en Chimbas. Según se informó, la semana próxima la UNSJ firmará acuerdos similares para llevar estas capacitaciones al departamento de 25 de Mayo.