Pesar en San Juan por el fallecimiento de un conocido ingeniero

La UNSJ expresó su pesar por la muerte del ingeniero Eladio Olivera, docente jubilado de Ingeniería Electromecánica y referente académico.

Dolor en la UNSJ de luto por el fallecimiento de un docente histórico.

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Desde la Universidad Nacional de San Juan, (UNSJ) manifestaron su dolor por el fallecimiento del ingeniero Eladio Horacio Olivera, reconocido docente de la Facultad de Ingeniería. La comunidad académica expresó su pesar.

UNSJ de luto: fallecimiento en la Facultad de Ingeniería La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan informó el fallecimiento del ingeniero Eladio Horacio Olivera, quien se desempeñó como docente en el Departamento de Ingeniería Electromecánica.

Desde la institución destacaron su trayectoria académica y su aporte a la formación de generaciones de profesionales, consolidándose como una figura respetada dentro del ámbito universitario.

El sepelio se realizó el 17 de abril a las 16:30 horas en el cementerio El Palmar, en un marco de acompañamiento de familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa.