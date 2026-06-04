Melani Desseff, la joven atropellada por un conductor alcoholizado en Rivadavia, pide ayuda para costear una prótesis

Melani Desseff , la joven que resultó gravemente herida tras ser embestida por un automovilista que conducía alcoholizado en Rivadavia , volvió a dirigirse públicamente a la comunidad sanjuanina para solicitar ayuda.

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A través de una campaña difundida en redes sociales, pidió colaboración para reunir el dinero necesario para adquirir una prótesis de alto costo que resulta indispensable para la cirugía que debe afrontar.

La joven, de 23 años, estudiante de Enfermería y madre de una niña de 4 años, explicó que su situación médica sigue siendo compleja y que el acceso a ese elemento médico será determinante para avanzar con el tratamiento.

“ Seguimos necesitando de la ayuda de todos. Mi caso es muy complejo y la cirugía que necesito depende de una prótesis de alto costo ”, expresó en la publicación difundida este jueves.

Según señaló, los especialistas que la atienden le advirtieron que el tiempo juega un papel fundamental en el proceso de recuperación. Por eso, remarcó la importancia de conseguir los fondos lo antes posible.

“Mientras antes podamos reunir el dinero necesario, menores serán las complicaciones y mayores las posibilidades de una recuperación favorable”, sostuvo.

Ante este panorama, pidió a quienes puedan colaborar que realicen un aporte económico o ayuden compartiendo la campaña en redes sociales para ampliar su alcance. “Cada aporte, por pequeño que parezca, puede hacer una enorme diferencia en mi recuperación”, manifestó.

El accidente que conmocionó a San Juan

La historia de Melani se hizo conocida a fines de mayo, cuando familiares y amigos impulsaron una campaña para conseguir donantes de sangre debido a la gravedad de las lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Morón, en la zona de La Bebida.

De acuerdo con la investigación, la joven circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuando fue impactada por un Chevrolet Corsa. Como consecuencia del choque, sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de múltiples traumatismos y una importante pérdida de sangre.

Su estado obligó a una rápida intervención médica y fue trasladada al Hospital Rawson, donde permaneció internada en terapia intensiva.

La campaña para conseguir dadores de sangre tuvo una amplia repercusión y generó una importante muestra de solidaridad de los sanjuaninos, que siguieron con preocupación la evolución de su estado de salud.

Por el hecho quedó involucrado Guillermo Mora, de 27 años, conductor del automóvil que, según las actuaciones policiales y judiciales, dio positivo en el test de alcoholemia con 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.