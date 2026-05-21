    • 21 de mayo de 2026 - 21:21

    Un conductor alcoholizado chocó de frente a una estudiante de enfermería y la dejó gravemente herida

    La joven de 23 años iba en moto rumbo al Hospital Rawson para realizar sus prácticas cuando fue embestida.

    Hospital Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una joven de 23 años permanece internada en terapia intensiva luego de sufrir un grave siniestro vial ocurrido durante la mañana de este jueves en el departamento Rivadavia. La víctima fue identificada como Melani Dessef, estudiante de enfermería, quien se dirigía al Hospital Rawson para realizar sus prácticas cuando fue embestida por un automóvil conducido por un hombre que manejaba alcoholizado.

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    El hecho ocurrió cerca de las 7.20 en la intersección de calles Comercio y Morón, en la zona de La Bebida. Según las primeras informaciones, la joven circulaba en una moto 110cc por calle Comercio de oeste a este, mientras que Guillermo Mora conducía un Chevrolet Corsa en sentido contrario.

    De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor habría invadido el carril contrario y el impacto habría sido prácticamente frontal. Personal de la UFI trabajó en el lugar y realizó peritajes sobre cámaras de seguridad de la zona para determinar con precisión cómo ocurrió el choque.

    Tras el fuerte impacto, Dessef sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda y perdió una importante cantidad de sangre. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

    Fuentes judiciales confirmaron que el test de alcoholemia realizado a Mora arrojó un resultado positivo de 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre.

    En el lugar, también intervino personal de la Comisaría 34ta, mientras la investigación continúa para establecer las responsabilidades del siniestro.

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