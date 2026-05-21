    • 21 de mayo de 2026 - 19:43

    El fuerte audio que le mandó un médico que atendió a Maradona a Luque: "Tiene 20 kilos de más"

    El neurocirujano declaró por séptima vez. En su presentación aseguró que “Maradona estaba lúcido al momento del alta”.

    Leopoldo Luque.

    Leopoldo Luque.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo audio incorporado al juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a poner el foco sobre las advertencias que recibió el entorno médico del exfutbolista antes de su fallecimiento. En la grabación, un profesional de la salud le expresa al neurocirujano Leopoldo Luque su preocupación por el deterioro físico del ex jugador y lanza una frase contundente: “Tiene 20 kilos de más”.

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    El mensaje fue difundido durante una de las audiencias del proceso judicial que se desarrolla en San Isidro y forma parte del material analizado por fiscales y jueces para reconstruir cómo era el estado clínico de Maradona en los meses previos a su muerte.

    Según se escuchó en el audio, el médico advertía sobre el cuadro general del ex capitán de la Selección argentina y señalaba la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar su salud. Además del aumento de peso, mencionaba complicaciones vinculadas a su movilidad y a la falta de controles adecuados.

    La grabación se sumó a otros intercambios entre integrantes del equipo médico y del entorno cercano de Maradona que fueron incorporados como prueba durante el juicio. La fiscalía intenta determinar si existieron fallas, omisiones o negligencia en la atención brindada al exfutbolista durante la internación domiciliaria que atravesó tras ser operado en 2020.

    Leopoldo Luque es uno de los principales acusados en la causa junto a otros profesionales de la salud que participaron del seguimiento clínico de Maradona en sus últimos días. Todos enfrentan cargos por presunto homicidio con dolo eventual.

    Durante las últimas audiencias, distintos testimonios y peritajes reforzaron las dudas sobre las condiciones en las que el exjugador transitó su recuperación médica antes de morir el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del partido bonaerense de Tigre.

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