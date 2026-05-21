Estaba prófugo desde junio de 2025 tras no regresar de una salida transitoria: fue recapturado en 25 de Mayo

El hombre, de 42 años, fue detenido por personal de la Unidad Rural N° 3 Los Médanos durante un operativo en Las Casuarinas.

Un hombre de 42 años que era intensamente buscado por la Justicia desde junio de 2025 fue detenido en el departamento 25 de Mayo por efectivos de la Unidad Rural N° 3 Los Médanos.

El procedimiento se llevó a cabo durante una recorrida de prevención en la localidad de Las Casuarinas, donde el personal policial identificó a un sujeto de apellido Saavedra, domiciliado en la zona.

Tras realizar tareas investigativas y verificar sus antecedentes, los uniformados confirmaron que el hombre se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial desde el 25 de junio de 2025. Según informaron fuentes policiales, no había regresado a la unidad carcelaria luego de acceder al beneficio de salidas transitorias.